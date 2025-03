Russmedia für sechs Global Media Awards nominiert

Russmedia zählt zu den Finalisten der INMA Global Media Awards 2025. Das Vorarlberger Medienunternehmen erhielt sechs Nominierungen und ist damit der einzige österreichische Vertreter im Wettbewerb. Die International News Media Association (INMA) zeichnet jährlich herausragende Medienstrategien aus, die Gewinner werden am 22. Mai 2025 in New York bekannt gegeben.

Russmedia wurde vor allem in den Kategorien Leserengagement, digitale Produkte, Werbevermarktung und künstliche Intelligenz nominiert. Die eingereichten Projekte zeigen den digitalen Fokus des Unternehmens und seinen Einsatz von KI in Redaktion und Werbestrategien.

Die sechs nominierten Projekte von Russmedia

Russmedia tritt mit folgenden Projekten an:

Best Initiative to Bolster Next-Generation Readership : VOL.AT Shorts: Driving Reader Engagement and Premium Subscriptions

: VOL.AT Shorts: Driving Reader Engagement and Premium Subscriptions Best New Audio/Voice Product or Feature : Glücksimpulse

: Glücksimpulse Best New Digital Product : AI Watch Dog

: AI Watch Dog Best Idea to Grow Advertising Sales : Revolutionising Advertising Sales Through Emotional Storytelling

: Revolutionising Advertising Sales Through Emotional Storytelling Most Creative Use of Advertising Formats : Innovative Storytelling: The Art of Blending Visuals, Videos, and Text

: Innovative Storytelling: The Art of Blending Visuals, Videos, and Text Best Use of AI for Internal Productivity: Russmedia Meets AI 2.0

„Die Finalplatzierung bestätigt unsere Innovationsstrategie und unsere digitale Transformation“, erklärt Geschäftsführerin Isabel Russ. Auch Georg Burtscher, Managing Director Digital, sieht darin eine Bestätigung der aktuellen Ausrichtung.

Zu den ebenfalls nominierten Medienhäusern gehören Amedia, Mediahuis, News Corp, Schibsted und Ringier. Der Wettbewerb zeigt, dass neue Geschäftsmodelle, personalisierte Inhalte und KI-gestützte Prozesse zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Preisverleihung findet im Rahmen des World Congress of News Media statt, einer der wichtigsten internationalen Branchentreffen.

(PA/red)