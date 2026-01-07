RTL reformiert: Fokus auf News statt Glamour

RTL Deutschland nimmt umfassende Änderungen an seinen Nachrichten- und Magazinformaten vor. Mit einer Neuausrichtung von Programmen, Marken und redaktionellen Abläufen reagiert der Konzern auf veränderte Mediennutzungsgewohnheiten und den zunehmenden Druck im digitalen Wettbewerb. Betroffen sind sowohl der Nachrichtenbereich von RTL als auch mehrere etablierte Formate beim Schwestersender Vox.

Neuausrichtung bei RTL News

Im Mittelpunkt der Veränderungen bei RTL steht der Nachrichtenbereich. RTL News will sich künftig stärker journalistisch profilieren und investigative Inhalte ausbauen. In der Primetime sollen Formate wie Team Wallraff, stern investigativ und das Magazin Extra eine größere Rolle spielen. Damit will der Sender verstärkt auf aufwendige Recherchen und gesellschaftlich relevante Themen setzen. Parallel dazu werden auch die redaktionellen Strukturen angepasst. Geplant ist ein zentraler Newsroom in Köln, ergänzt durch einen weiteren Standort in Berlin. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen zu bündeln und Inhalte effizienter für Fernsehen und digitale Plattformen aufzubereiten.

Veränderungen im Morgenprogramm

Auch im Frühprogramm kommt es zu einem grundlegenden Umbau. RTL und der Nachrichtensender ntv planen ab dem Frühjahr 2026 ein gemeinsames Morgenformat, das werktags zwischen 6 und 9 Uhr ausgestrahlt werden soll. Die bisherigen Sendungen Punkt 6, Punkt 7 und Punkt 8 gehen in dem neuen Format auf. Durch die Zusammenlegung sollen Nachrichtenkompetenzen gebündelt und Abläufe verschlankt werden.

Bündelung der Society-Berichterstattung

Deutliche Veränderungen gibt es im Bereich der VIP- und People-Themen. Diese werden künftig unter der Marke Exclusiv zusammengeführt, die ab Jänner 2026 täglich bei RTL ausgestrahlt werden soll. Mit diesem Schritt verabschiedet sich RTL Deutschland von mehreren eigenständigen Magazinen. Bei RTL endet das Magazin Gala, das erst seit 2022 im Programm war. Beim Schwestersender Vox wird das langjährige Format Prominent eingestellt, das fast zwei Jahrzehnte fester Bestandteil des Sonntagsprogramms war. Auch kürzere People-Formate wie #VOXStimme werden nicht weitergeführt. Die Promi-Berichterstattung soll künftig zentral organisiert und stärker auf eine Marke konzentriert werden.

Auswirkungen auf Vox

Für Vox bedeutet die Neuausrichtung vor allem den Abschied von einem traditionsreichen Format. Mit dem Ende von Prominent verliert der Sender eines seiner bekanntesten Magazine. Neue eigenständige People-Formate sind für Vox derzeit nicht angekündigt, da der entsprechende Themenbereich künftig vor allem bei RTL verortet wird. RTL Deutschland begründet den Umbau mit dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der angespannten wirtschaftlichen Lage. Begleitet werden die inhaltlichen und strukturellen Änderungen von einem Stellenabbau im Bereich RTL News, bei dem etwa 230 Arbeitsplätze wegfallen.

(APA/red)