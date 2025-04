Noten für die Marketing-Chefs

Ach, was waren das noch für Zeiten, als Gewinn und trend miteinander ritterten, wer das fettere Heft herausbringt. Als Woman von Inseraten förmlich überging. Und als wir mit unserem ExtraDienst erstmals die Zahl von 100 Anzeigenseiten pro Heft überschritten. Unsere Mitbewerber, üblicherweise gerade einmal mit einem Fünftel dieses Volumens bedacht, schäumten vor Wut und Neid.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Das Requiem für gedruckte Zeitungen, Magazine und Hefte ist längst bei den dunklen, melancholischen und morbiden Tönen angelangt.

Es ist also hoch an der Zeit, die Zeichen der Szene zu erkennen. Also finden Sie in den nächsten Tagen den letzten gedruckten ExtraDienst meines Lebens in Ihrer Post. Und im News-Reader können Sie das gesamte letzte Heft auch via Handy, Tablet oder Laptop durchblättern.

Als einer der letzten Dinosaurier der Branche präsentiere ich Ihnen zu Ostern ein ganz besonderes Ei: ein EInmalig (letztmalig) “ausuferndes” Heft mit der Kleinigkeit von 356 Seiten. Ein Anachronismus. Ein Relikt. Ein letztes Aufbäumen gegen die aktuelle Print-Medien-Realität.

Bei allen, die dabei mitgewirkt haben und die uns die letzten Jahrzehnte die Treue gehalten haben, bedanke ich mich allerherzlichst. Und verspreche: Es geht weiter. Mit unseren tagesaktuellen Online-Pages und mit meinem Newsletter, den ich Sie bitte, hier zu bestellen.

Das ExtraDienst-Osterei ist ein ganz besonderes Oeuvre: die Ranking-Liste der 340 wichtigsten österreichischen Marketing-Chefs. Herbeigesehnt, geliebt, gefürchtet – und teils wohl auch gehasst. Denn insgesamt 25 Juroren garantieren, dass die Schulnoten, die wir den Branchen-Proponenten geben, realistisch, ernsthaft und wahrhaftig daherkommen. Das verleiht dem Ranking Gewicht.

