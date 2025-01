Neuer Sales Director von Mars Wrigley Österreich

Ralph Thoma (46) hat die Position des Sales Directors bei Mars Wrigley Österreich übernommen. Mit umfangreicher Erfahrung in Marketing und Vertrieb wird er künftig das Geschäft des Unternehmens in Österreich verantworten und dabei die Zusammenarbeit mit Handelspartnern weiter intensivieren.

In seiner neuen Rolle steuert Thoma ein Portfolio bekannter Marken wie M&M’s, Snickers, Twix, Balisto, Celebrations sowie Orbit und Airwaves. Mars Wrigley ist Teil der global agierenden Mars Inc., einem der führenden Hersteller von Süßwaren, Snacks und Kaugummi, dessen Produkte in über 180 Ländern erhältlich sind. Auch in Österreich erfreuen sich die beliebten Marken seit Jahren hoher Beliebtheit.

Mars Wrigley Österreich

Thoma bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche mit. Seit seinem Einstieg bei Mars Confectionery Deutschland im Jahr 2010 war er in verschiedenen Positionen tätig, darunter als Brand Manager und in leitenden Vertriebsrollen. Zuletzt führte er als Customer Business Director bei Mars Petcare das Geschäft mit einem der größten Handelskunden in Deutschland und leitete internationale Verhandlungen in ganz Europa.

Vor seiner Zeit bei Mars sammelte Thoma wertvolle Erfahrungen im Marketing bei Kraft Foods, wo er in der DACH-Region mehrere Markenstrategien erfolgreich umsetzte. Seine Karriere ist geprägt von einer starken Kundenorientierung und fundierten Kenntnissen in der Konsumgüterbranche.

Sales Director Ralph Thoma

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team von Mars Wrigley Österreich und unserem starken Markenportfolio, das Wachstum weiter voranzutreiben. Mein Ziel ist es, die hervorragenden Beziehungen zu unseren Handelspartnern weiter auszubauen und Konsument:innen mit unseren Produkten zu begeistern“, betont Thoma.

(PA/red)