Radiotest 2025: Privatradios gewinnen bei Jüngeren dazu

Radio begleitet weiterhin einen Großteil der österreichischen Bevölkerung stundenlang durch den Tag. Laut den aktuellen Radiotestdaten haben 74,7 Prozent der Österreicher ab zehn Jahren im Jahr 2025 am Vortag einer Befragung zumindest 15 Minuten Radio gehört. Das entspricht mehr als sechs Millionen Personen. Die durchschnittliche Hördauer lag bei 195 Minuten pro Tag, nach 199 Minuten im Jahr 2024. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug sie nahezu denselben Wert von 194 Minuten.

ORF-Radios stabil, Ö3 legt zu

Die ORF-Radiosender erreichten 2025 täglich 55,1 Prozent der Bevölkerung und blieben damit weitgehend stabil. Ö3 konnte als meistgehörter Sender des Landes auf 30,3 Prozent zulegen, während die gesammelten ORF-Regionalradios auf 24,2 Prozent abbauten. Ö1 (9,2 Prozent) und FM4 (3,8 Prozent) zeigten nur geringe Veränderungen. Bei den Privatradios lag Kronehit mit stabilen 11,4 Prozent Tagesreichweite vorn. Der Abstand zum Verfolger 88.6 schrumpfte jedoch leicht, da der Rock-Radiosender von 6,9 auf 7,8 Prozent zulegte. An dritter Stelle folgte Radio Arabella mit 3,1 Prozent.

Marktanteile 2025

Die ORF-Radioflotte hielt 2025 einen Gesamtmarktanteil von 60 Prozent. Ö3 lag mit 27 Prozent an der Spitze, die ORF-Regionalradios erreichten 25 Prozent, Ö1 6 Prozent und FM4 2 Prozent. Bei den Privatradios lag 88.6 mit 8 Prozent vor Kronehit mit 7 Prozent. Die Marktanteile sind nicht direkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar, da bei einem Teil der Daten die Zählung der Minutensummen technisch korrigiert werden musste.

Jüngere Hörer: Privatradios überholen ORF

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Tagesreichweite der ORF-Radiosender bei 45,8 Prozent und damit leicht hinter der gesammelten Reichweite der inländischen Privatradios von 46,5 Prozent. Ö3 legte auf 33 Prozent zu, die ORF-Regionalradios (13,6 Prozent) und FM4 (5,4 Prozent) bauten leicht ab, Ö1 (5,1 Prozent) blieb nahezu stabil. Kronehit steigerte sich in dieser Altersgruppe auf 18,4 Prozent Tagesreichweite und blieb damit führender Privatsender. 88.6 konnte deutlich auf 11,6 Prozent zulegen (+1,1 Prozentpunkte), auch Energy Österreich verbesserte sich auf 4,6 Prozent. Beim Marktanteil lagen die inländischen Privatradios mit 55 Prozent deutlich vor den ORF-Radios, die in dieser Zielgruppe 45 Prozent erreichten. Ö3 dominierte mit 29 Prozent, gefolgt von Kronehit und 88.6 mit jeweils 12 Prozent. Die ORF-Regionalradios hielten bei 12 Prozent, FM4, Energy Österreich und Antenne Steiermark bei 3 Prozent, Ö1 bei 2 Prozent.

Telefonische und Online-Befragungen

Der Radiotest 2025 basiert auf rund 23.800 zwischen Jänner und Dezember durchgeführten Interviews. Die Befragungen erfolgten überwiegend telefonisch, ein Teil online, um insbesondere jüngere Personen besser abzubilden. Die Tagesreichweite erfasst Personen, die am Vortag ihrer Befragung mindestens 15 Minuten Radio gehört haben. Der Marktanteil eines Senders gibt an, wie groß der Anteil der Hördauer des Senders an der gesamten Hördauer ist.

(APA/red)