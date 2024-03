Radiolandschaft wächst um 28 Digitalradioprogramme

Österreichs Radiolandschaft wächst – konkret im Digitalradiobereich. Denn die Medienbehörde KommAustria hat dem Sendernetzbetreiber ORS Zulassungen für den Aufbau und Betrieb einer bundesweiten Multiplex-Plattform wie auch für fünf regionale Multiplexe zur Übertragung von in Summe 28 DAB+-Sendern erteilt. Die Verbreitung ist ab Ende Juni gestattet. Laut einer Aussendung steigt damit das Gesamtangebot an bestehenden und künftigen DAB+-Programmen in Österreich auf 58 Sender.

„Hinter den Zulassungsanträgen der ORS stehen eine Reihe bereits etablierter, aber auch neuer Radio-Veranstalterinnen, deren Programme künftig von der ORS als Aggregatorin verbreitet werden“, wurde KommAustria-Vorsitzender Michael Ogris zitiert. Manche der künftigen Programme seien auch simultan auf UKW vorhanden, bei vielen handle es sich aber um neue Hörfunkangebote.

Im bundesweiten Programmbouquet sind etwa zwei neue Sender der Kronehit Radio BetriebsgmbH enthalten: „Radio Rot Weiss Rot“ und „Super 80s“. Kronehit, der größte Privatradiosender des Landes, hatte Ende des Vorjahres angekündigt, vier neue DAB+-Sender aufbauen zu wollen. Diese sollen nicht mit Kronehit konkurrieren, sondern neue Zielgruppen ansprechen, hieß es damals. Am Aufbau beteiligt ist Ex-Ö3-Chef Georg Spatt. Die weiteren beiden künftigen Kronehit-Radioprogramme sind in einer regionalen Multiplex-Plattform für Niederösterreich und Burgenland enthalten. Sie heißen „Eurodance X-Press“ und „Pirate Radio“.

Keine Unbekannten sind u.a. Radio Arabella und LoungeFM, die nun auch auf DAB+ bundesweit Verbreitung finden. Auf einen Newssender lässt der Name des Angebots „Nonstopnews“ schließen. Und auch ein Möbelhaus („XXX Lutz Das Radio“) und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst („Radio GÖD“) sind mit an Bord der österreichweiten Multiplex-Plattform. Die Zulassungsbescheide der KommAustria sind noch nicht rechtskräftig.

