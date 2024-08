PRVA: Neue Generalsekretärin

Layr-Gizycki konnte in österreichischen und internationalen Unternehmen Erfahrung sammeln. Sie war in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland tätig, darunter als Partnerin des US-Konzerns AMVESCAP PLC, als Managing Director der österreichischen Niederlassung der internationalen Privatbank LGT sowie als Consultant bei Auditor Treuhand und Arthur Andersen. Zudem ist sie Gründerin des INAMERA & WU EA Cross Mentoring & Executive Development Programmes, das Führungskräfte und ExpertInnen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt.

Im Mai 2023 hat sie die Geschäftsführung im Wissenschaftlichen Senat des PRVA übernommen. „Mit Gerlinde Layr-Gizycki gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit ausgewiesener Leadershiperfahrung, fachlich breit aufgestellter Expertise und viel Engagement, die den Verband über ihre Tätigkeit für den wissenschaftlichen Senat bereits sehr gut kennt“, so PRVA-Präsidentin Ingrid Gogl zum Wechsel.