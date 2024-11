Presseteam von Magenta Telekom erhält Verstärkung

Alma Mautner ist neue Pressesprecherin bei Magenta Telekom. Die promovierte Kommunikationswissenschafterin startete ihre Karriere während des Studiums bei der PR-Agentur Publico. Von 2005 bis 2011 war sie in der Produkt-PR für A1 tätig und blieb der Telekommunikation auch in den darauffolgenden Jahren treu: Ihre weiteren beruflichen Stationen führten die Wienerin unter anderem zu Nokia, wo sie als Communications Manager 15 Märkte betreute. Zuletzt war sie bei Reiter PR als Senior Consultant für Kunden aus dem Innovations- und Telekommunikationssektor zuständig.

Alma Mautners Aufgabengebiete

Ihre Hauptaufgabe liegt in der Vermittlung der Unternehmensbotschaften an Medienvertreter und die breite Öffentlichkeit. Dazu gehört die kontinuierliche Pflege von Beziehungen zu Journalisten, um sicherzustellen, dass aktuelle Entwicklungen, Produkteinführungen und strategische Entscheidungen effektiv kommuniziert werden. Auch die Planung und Durchführung von Pressekonferenzen oder die Bereitstellung von Informationen an Medienvertreter gehört zum Alltag.

Leidenschaft für die Telekommunikation

Bei Magenta ist Alma Mautner gemeinsam mit Paul von Groote und Christian Traunwieser Ansprechpartnerin für die Medien. Alma Mautner ist Mutter dreier Kinder, ihre privaten Interessen liegen in den Bereichen Sport, Reisen und Kunst. Christian Traunwieser, Unternehmenssprecher von Magenta Telekom: „Es freut uns sehr, dass wir mit Alma eine erfahrene PR-Allrounderin gewinnen konnten. Mit ihrem profunden Expertinnenwissen, ihrer Leidenschaft für die Telekommunikation und ihrer menschlichen Art passt sie perfekt in das Magenta Team.“

(PA/red)