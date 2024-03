PR International fusioniert mit BBPR

PR International und BBPR, zwei Spitzenagenturen im Premium- und Luxussegment der PR-Branche, haben ihre Kräfte vereint. Diese Fusion unter der Leitung von Gloria Traxl, Inhaberin von PR International, verspricht eine verstärkte Präsenz und erweiterte Dienstleistungen im österreichischen PR-Markt.

Das bewährte Team von BBPR, angeführt von Sabine Baar-Baarenfels, bleibt bestehen und sichert somit die Fortführung der exzellenten Kundenbetreuung. Ab April 2024 werden BBPR-Kunden in das Portfolio von PR International integriert, was das Angebot an Luxus- und Lifestyle-Marken deutlich erweitert.

Diese Fusion ist das Ergebnis langjähriger Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung zwischen den beiden Agenturen. Sie zielt darauf ab, Kunden durch gebündelte Kompetenzen, ein starkes Netzwerk und erweiterte Ressourcen noch besser zu bedienen. Zudem bietet die größere Agenturstruktur verbesserte Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, was in Zeiten des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung ist.

PA/Red.