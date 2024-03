Porsche Austria holt ADGAR

Bei der diesjährigen ADGAR-Gala im Wiener Konzerthaus wurde Porsche Austria mit dem prestigeträchtigen Award als „Printwerber des Jahres 2024“ ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten setzt der Importeur für die Volkswagen Konzernmarken in Österreich mit Überzeugung auf Printmedien. Und hat sich damit als verlässlicher Partner der heimischen Medienlandschaft etabliert, wie Helmut Schoba, Vorstandsmitglied des Verbandes der Österreichischen Zeitungen (VÖZ), die Entscheidung begründet: „Die Jury war sich schnell einig: Das gesamte Team von Porsche Austria hat sich diese Auszeichnung heuer mehr als verdient, denn auch in schwierigen Zeiten zeigt Porsche Austria Haltung und setzt dabei konsequent auf die Stärken von Print.“

„Er ist der Oscar der heimischen Printmedien und die höchste Wertschätzung der Branche, die man als werbendes Unternehmen hierzulande erhalten kann“, so Wilfried Weitgasser, Porsche Austria Geschäftsführer, und Andreas Martin, Geschäftsführer der hauseigenen Agentur Porsche Media & Creative, zu ihrem Erfolg.

Übrigens: Auch die Marke Škoda, Teil des Porsche Konzerns, konnte sich über eine Auszeichnung freuen und gewann Bronze in der Kategorie „Auto & Motor“ für ihre Brand Campaign.

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung bleibt Print ein zentraler Bestandteil im Medienmix der Porsche Austria. Die Firma verfolgt einen 360-Grad-Ansatz in all ihren Kampagnen, bei dem Printmedien eine wesentliche Rolle spielen.

Als größter Werbekunde der heimischer Automobilbranche setzt Porsche Austria mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda, SEAT, CUPRA, Audi oder Porsche dabei auf die Kraft von Tages- und Wochenzeitungen sowie Magazinen. „Wir glauben an die Kraft und Reichweite von Print, um unsere Marken, unsere Produkte und unsere Werte zielgruppenorientiert zu kommunizieren. Wir haben viele starke Marken im Konzern mit großer Strahlkraft. Diese braucht qualitativ hochwertige Umfelder und seriösen Journalismus mit nationalem Bezug“, unterstreicht Weitgasser die Relevanz von Print für Porsche Austria. PMC-Chef Andreas Martin betont: „Auch in diesem Jahr setzen wir erneut auf Print als starken Partner in den Medien, um für die Wiener Elektro-Tage im September 2024 auf dem Wiener Heldenplatz eine breite Masse an Teilnehmern anzuziehen.“