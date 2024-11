Petra Frank ist Managerin des neuen M12

Frank (47) ist ein Profi aus dem Event- und Gastrobereich und kann auf eine über 20-jährige, profunde Erfahrung in unterschiedlichsten Bereichen verweisen. Als neue Location & Event Managerin leitet sie die umfassende Vermarktung des M12. Ziel ist es, das Potential des Standortes als neue Eventlocation weiter auszubauen. Franks Aufgaben reichen von der Standortentwicklung bis zu Sales, von der individuellen Eventberatung und -organisation für Kunden bis hin zur Koordination von externen Eventdienstleistern für Catering, Ausstattung und Veranstaltungstechnik.

Mit Stil und Chromjuwelen

„Das M12 bietet auf drei Ebenen mit über 620 Quadratmetern eine Atmosphäre, für die es in Wien und weit darüber hinaus keinen Vergleich gibt. Das hat mich sofort fasziniert“, so Frank. Die Location bietet In- und Outdoor-Flächen für Events. Herzstück ist eine modern und barrierefrei gestaltete Haupt-Ebene im 3. Stock mit einer stylischen Bar und Platz für bis zu 180 Personen. Zudem punktet das M12 mit Specials wie exklusiven Führungen durch das CDW, bei der edle Oldtimer und Chromjuwelen hautnah erlebt werden können.

Urbaner Flair und Automobile

„Die Verbindung von urbanem Flair, Design, automobiler Faszination und einzigartigen Specials sowie der Panoramablick über die Dächer der Stadt machen diese Location so reizvoll“, hebt Petra Frank hervor. Auch Clemens Stiegholzer, Gründer und Eigentümer des CDW freut sich: „Mit Petra Frank haben wir einen echten Profi an Bord, sie wird mit Leidenschaft, Einsatz und umfassendem Know-how das Potenzial des M12 heben wird.“