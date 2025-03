Paramount+ startet neues Abo-Modell

Ab dem 26. März 2025 erweitert Paramount+ sein Angebot in Österreich um zwei neue Abonnement-Optionen. Neben dem bereits bestehenden Standard-Abo werden künftig auch ein Premium-Abo und ein werbefinanziertes Basis-Abo zur Auswahl stehen. Diese Änderungen folgen dem internationalen Rollout des mehrstufigen Abomodells in anderen Märkten wie Kanada und Großbritannien.

Das Abonnement-System

Das Premium-Abo bietet eine verbesserte Streaming-Qualität und kostet 12,99 € pro Monat. Es ermöglicht den Zugang zu Inhalten in 4K UHD, HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos, allerdings nur für ausgewählte Filme und Serien. Zudem können Nutzer auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Abo jährlich für 115,99 € abzuschließen.

Im Sommer 2025 wird das Basis-Abo eingeführt, das mit 5,99 € monatlich zu Buche schlägt. Es bietet Streaming in Full HD, ist jedoch durch Werbung unterstützt und erlaubt die Nutzung nur auf einem Gerät. Auch eine jährliche Option für 52,99 € wird angeboten.

Exklusive Inhalte und Blockbuster

Mit der Einführung der neuen Abo-Modelle erweitert Paramount+ auch sein Content-Angebot. Zu den kommenden Highlights gehören unter anderem die Serie Dexter: Resurrection sowie die Filme Transformers One und Gladiator II. Auch die Star Trek-Reihe wird fortgesetzt, mit neuen Serien und weiteren Staffeln

Paramount+ bietet eine breite Auswahl an exklusiven Produktionen aus verschiedenen Genres. Zu den bekanntesten Serien zählen Yellowstone, das Western-Drama, sowie Tulsa King, die neueste Serie von Sylvester Stallone. Auch Lioness, eine Serie von Taylor Sheridan, und die beliebte Krimi-Serie Dexter kehren mit Dexter: Resurrection zurück. Weitere Highlights sind The Agency, Mayor of Kingstown und 1883, die Prequel-Serie zu Yellowstone

