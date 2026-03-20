ORF-Stiftungsrat sucht Übergangs-Generaldirektor

Nach dem Rücktritt von Roland Weißmann als Generaldirektor des ORF können sich Interessierte ab sofort für die Leitung des öffentlich-rechtlichen Medienhauses bewerben. ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer veröffentlichte am heutigen Freitag die Ausschreibung für die Position, die bis Ende 2026 gilt. Bewerbungen sind bis zum 17. April möglich; die Bestellung soll am 23. April erfolgen.

Anforderungen und Bewerbungsunterlagen

Gemäß der Ausschreibung müssen Bewerber einen Lebenslauf sowie ein Konzept für die Weiterentwicklung des ORF als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen einreichen. Erwartet werden unter anderem ein abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt in Recht, Wirtschaft oder Medienmanagement, Führungserfahrung, vertiefte Kenntnisse des Medienmarktes, Strategiekompetenz sowie hohe soziale Kompetenz. Die Position erfordert zudem „Vertrauenswürdigkeit, Unbescholtenheit und ein Verhalten, das die Glaubwürdigkeit eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens sicherstellt“. Die Vertragsgestaltung erfolgt gesondert und orientiert sich an internationalen Standards.

Nominierungspflicht vor Bestellung

Nur Bewerber, die zuvor von einem ORF-Stiftungsratsmitglied für ein Hearing nominiert wurden, können zur Bestellung zugelassen werden. Dieses Hearing findet am Tag der Bestellungssitzung statt. Die neu gewählte Person wird den ORF für rund acht Monate führen. Über die Besetzung der regulären Funktionsperiode ab 2027 entscheidet die ORF-Wahl Mitte August.

(APA/red)