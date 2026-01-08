ORF startet Schüler-Projekt zum Handyverzicht

Nach der „Dok 1“-Ausgabe „3 Wochen Handyentzug – das Experiment“ im September 2025 startet nun ein bundesweites Projekt: Alle Schüler ab der 5. Schulstufe in Österreich können vom 4. bis 24. März 2026 ihre Smartphones ausschalten. Ziel ist es, die Auswirkungen von weniger Bildschirmzeit und dem Verzicht auf soziale Medien auf das persönliche Wohlbefinden zu untersuchen.

Wissenschaftliche Begleitung

Das Experiment wird vom Anton Proksch Institut und der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien begleitet. Untersucht werden die Effekte auf Stimmung, Schlaf und Psyche der Jugendlichen. Das Bundesministerium für Bildung informiert Lehrer über das Experiment und unterstützt die Durchführung. Drei wissenschaftliche Befragungen sollen den Verlauf des Handyverzichts dokumentieren, die Ergebnisse werden in einer späteren „Dok 1“-Sendung präsentiert.

Vorbereitung für Schulen

Lehrer haben vor dem Experiment die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Dabei geht es um die Integration des Projekts in den Schulalltag und den Umgang mit Herausforderungen des Handyverzichts. Alle Informationen werden online bereitgestellt. Dort können Lehrer, Schüler und Eltern die „Dok 1“-Sendung ansehen, sich über die Durchführung informieren und an den wissenschaftlichen Befragungen teilnehmen. „Dok 1“-Moderatorin Lisa Gadenstätter erklärt, dass die Idee für das bundesweite Experiment aus den vielen Rückmeldungen nach der Sendung entstanden sei: „Ich habe sehr viele Reaktionen von Jugendlichen und Lehrkräften bekommen, die dieses Experiment freiwillig nachmachen wollten. Um zu sehen, welche Auswirkungen ein Smartphone-Verzicht auf ihr Leben hat.“

Alltag ohne Smartphone

Das Experiment soll Schülern helfen, ihre digitale Lebensrealität zu reflektieren und den eigenen Umgang mit Smartphones bewusst wahrzunehmen. Für Lehrer soll das Projekt die Möglichkeit bieten, Schülern neue Erfahrungen mit analoger Kommunikation zu ermöglichen und das Bewusstsein für den eigenen Medienkonsum zu schärfen. Das Bundesministerium für Bildung betont, dass Forschungsergebnisse aus dem Experiment dazu beitragen sollen, einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu fördern.

