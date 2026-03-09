ORF-Nachfolge: Bühne für politische Statements

Der Rücktritt von ORF-Chef Roland Weißmann nach aufkommenden Vorwürfen hat in der Politik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Zahlreiche Parteien nutzten die Gelegenheit, ihre Vorstellungen zur Nachbesetzung der ORF-Spitze öffentlich darzustellen.

Gleichstellung und Transparenz als Signal

Medienminister Andreas Babler nannte den Schritt notwendig, um das Vertrauen in den ORF zu sichern – und ergänzte gleich, dass es Sender und Gesellschaft gut tun würde, wäre die Nachfolge eine Generaldirektorin. Die ÖVP reagierte zurückhaltend. Mediensprecher Nico Marchetti betonte die Notwendigkeit von Aufklärung und Transparenz und verwies darauf, dass die Wahl der neuen ORF-Spitze in die Verantwortung des Stiftungsrats fällt.

Schutzmechanismen und Arbeitsumfeld

Die NEOS unterstrichen die Bedeutung unabhängiger Strukturen, um Machtmissbrauch zu verhindern. Henrike Brandstötter forderte eine Anlaufstelle für Betroffene. Auch die Grünen sprachen sich für ein Arbeitsumfeld aus, das Integrität und Respekt gewährleistet. Die Freiheitlichen äußerten grundsätzliche Kritik am ORF. Generalsekretär Christian Hafenecker forderte Reformen und eine Rückbesinnung auf den öffentlich-rechtlichen Auftrag.

Nachbesetzung bleibt offen

Wer die Nachfolge von Weißmann antreten wird, entscheidet der Stiftungsrat. Ob die nächste ORF-Spitze tatsächlich weiblich sein wird, ist unklar. Es zeigt sich auf jeden Fall, wie so oft bei Medienposten: Die Nachfolge wird gleich zur Bühne für politische Statements.

(red)