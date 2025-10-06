ORF lädt Publikum zur „Langen Nacht der Volksmusik“

Wenn zuletzt bei der „Langen Nacht der Museen“ Kulturhäuser in ganz Österreich bis spät in die Nacht geöffnet hatten, bleibt es beim ORF Oberösterreich musikalisch beim gleichen Prinzip: einfach länger offen bleiben. Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, steht im Landesstudio Linz wieder die „Lange Nacht der Volksmusik“ auf dem Programm – ein Treffpunkt für Liebhaber traditioneller Klänge.

Musik aus allen Vierteln des Landes

Von der Miandoimusi über das Hecki Trio bis zu den Jagdhornbläsern Bad Wimsbach-Neydharting reicht die Palette der auftretenden Gruppen. Auch Nachwuchsensembles, die sich beim „Musikantentag“ im Frühjahr vorgestellt haben, sind mit dabei. Moderiert wird der Abend vom Team der Sendung „G’sungen und g’spielt“, das die Veranstaltung von 19.00 bis 23.00 Uhr live im Radio überträgt.

Eintritt frei, Anmeldung nötig

Wer den Abend vor Ort erleben möchte, sollte sich rasch anmelden – die Plätze im Studio sind begrenzt. Anmeldung und Informationen unter www.ooe.orf.at/volksmusik.

Für alle anderen gilt: Radio einschalten, zurücklehnen und die lange Nacht der Musikanten zu Hause genießen.

(PA/red)