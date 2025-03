„ORF. Für alle“ – Vorarlberg setzt auf Inklusivität

Der ORF Vorarlberg präsentiert eine frische Außenwerbung, die ab Ende März 2025 auf Plakaten und City Lights im gesamten Vorarlberg zu sehen ist. Ziel der Kampagne ist es, die Vielfalt der Region zu zeigen und gleichzeitig den Dialog zwischen lokalen Besonderheiten und internationalen Einflüssen zu fördern. Die Abbildungen spiegeln die bunte Mischung aus Tradition und Moderne wider, die das tägliche Leben in Vorarlberg prägt. Von Information über Unterhaltung bis hin zu Sport und Kultur werden alle Aspekte des Lebens aufgegriffen, die den ORF Vorarlberg ausmachen.

Eine Botschaft der Vielfalt

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Claim „ORF. FÜR ALLE“. Dabei werden durch Wortpaare unterschiedliche Themen und Lebenswelten miteinander verknüpft, ohne diese gegeneinander auszuspielen. Vielmehr soll eine weltoffene und inklusive Haltung betont werden, die auf Offenheit und Respekt basiert. Das Wortspiel wird jeweils von einem Bildmotiv ergänzt, das diese Vielfalt visuell unterstreicht. Die Sujets zeigen sowohl regionale Eigenheiten als auch internationale Impulse, die Vorarlberg prägen.

Zusammenarbeit mit der regionalen Kreativszene

Die Gestaltung der Kampagne stammt aus dem Büro für Designkommunikation „Sägenvier“ aus Dornbirn. Geschäftsführer Sigi Ramoser erklärt, dass das Projekt für das Team mehr war als nur ein gewöhnlicher Auftrag. Es war eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Bedeutung des ORF Vorarlberg. Der kreative Ausgangspunkt der Kampagne war das bekannte „Grüß Gott in Vorarlberg“, das regelmäßig in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ zu sehen ist.

Breite Sichtbarkeit im öffentlichen Raum

Die Außenwerbung wird durch die Firma Epademia in Vorarlberg großflächig platziert. Insgesamt werden 39 Großplakate und über 60 digitale City Lights an verschiedenen Standorten in der Region mit den Sujets der Kampagne ausgestattet. Die Plakate und digitalen Anzeigen werden in den kommenden Wochen sichtbar, um die breite Öffentlichkeit zu erreichen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir sind ein ‚ORF Vorarlberg FÜR ALLE‘. Unser Team ist Tag für Tag bei den Menschen und ihren Themen in Vorarlberg. Egal welche Weltanschauungen und Lebensrealitäten – wir sind für alle da, und das vermittelt diese Kampagne mit einem sympathischen Gruß an unser Publikum.“

(PA/red)