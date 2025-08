ORF feiert mit den Salzburger Festspielen

Gleich zwei runde Jubiläen gaben gestern in Salzburg Anlass zum Feiern: 100 Jahre Medienpartnerschaft zwischen ORF und Salzburger Festspielen sowie 70 Jahre Fernsehen in Österreich. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann begrüßte dazu am Freitag, 1. August, rund 100 prominente Gäste aus Kultur, Medien, Politik und Wirtschaft beim traditionellen Festspielempfang.

Vom „Don Giovanni“ 1925 bis Multimedia

Die Partnerschaft begann 1925 mit der ersten Radioübertragung einer Festspielaufführung – Mozarts „Don Giovanni“ – durch die damalige RAVAG. Heute produziert der ORF als Host-Broadcaster sechs Wochen lang ein umfassendes multimediales Festspielprogramm mit rund 100 Stunden Sendezeit, überträgt Opern und Konzerte live oder zeitversetzt in TV, Radio und online und bringt das Festivalpublikum vor Ort und daheim zusammen.

Weißmann betonte die besondere Rolle des ORF, „die Salzburger Festspiele auf der größten medialen Bühne Österreichs zu präsentieren“ und dank Partnern wie UNITEL und EBU auch international zugänglich zu machen.

Gästeliste am Premierenabend

Unter den Gästen befanden sich Festspielintendant Markus Hinterhäuser, Präsidentin Kristina Hammer, langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Kulturpolitiker:innen wie Staatssekretärin Michaela Schmidt und Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf sowie zahlreiche ORF-Spitzenkräfte und Kulturschaffende. Auch Moderatorin Teresa Vogl, bekannt als prägende TV-Stimme zahlreicher ORF-Kulturübertragungen, zählte zu den anwesenden Medienpersönlichkeiten und unterstrich damit die enge Verbindung zwischen Redaktion und Festspielbühne.

Der Empfang fiel auf den Tag der Opernpremiere „Maria Stuarda“ von Gaetano Donizetti, die am 1. August abends in ORF 2 und auf ORF ON live-zeitversetzt zu sehen war. Ulrich Rasches Neuinszenierung zeigt Lisette Oropesa und Kate Lindsey in den Hauptrollen.

Breites Kulturangebot auf allen Kanälen

Neben „Maria Stuarda“ stehen heuer u. a. Händels „Giulio Cesare in Egitto“, Henzes Oratorium „Das Floß der Medusa“, Mozarts c-Moll-Messe sowie zahlreiche Konzerte auf dem ORF-Spielplan. ORF III, Ö1 und ORF.at flankieren das Programm mit Magazinformaten, Hintergrundberichten und Archivschätzen.

Auch das beliebte Public Viewing „Siemens Fest>Spiel>Nächte“ am Kapitelplatz läuft noch bis 31. August. Das detaillierte Programm findet sich online unter siemens.at/festspielnaechte.

(ORF/red)