ORF feiert “70 Jahre Fernsehen” im TV

„Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Fernsehprogramm“ – mit diesen Worten Franziska Kalmars begann am 1. August 1955 um 17.00 Uhr die Ära des Fernsehens in Österreich. Am 1. August 1955 startete die Ära des Fernsehens in Österreich. Der ORF blickt zu diesem Anlass auf die größten Momente der rot-weiß-roten TV-Geschichte zurück.

Augenblicke am Programm

Im Rahmen der dreiteiligen Ranking-Show “70 Jahre Fernsehen” stehen am Freitag um 20.15 Uhr auf ORF 1 die zehn emotionalsten Augenblicke am Programm. Am 6. Juni stehen die lustigsten und am 13. Juni die spektakulärsten Szenen im Mittelpunkt. Durch die Sendungen führen Andi Knoll und Fanny Stapf, wobei sie pro Ausgabe andere Gäste begrüßen. Zum Auftakt sind Katharina Straßer, Paulus Bohl und Barbara Stöckl mit von der Partie.

Auch im ORF-Radiokulturhaus wird das Jubiläum gefeiert. Am Montag, 2. Juni, um 20 Uhr findet die Veranstaltung “Aus dem Archiv” statt. Christian Reichhold und Regina Nassiri begrüßen die TV-Persönlichkeiten Erwin Steinhauer, Ingrid Wendl, Rudolf Nagiller, Elisabeth Engstler und Peter Resetarits. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

(red)