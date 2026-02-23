ORF erzielt historische Reichweiten bei Olympia

Die Olympischen Winterspiele in Italien haben dem ORF eine außergewöhnlich hohe Reichweite beschert. Laut Angaben des öffentlich-rechtlichen Medienhauses erreichten die mehr als 500 Stunden Berichterstattung insgesamt 6,14 Millionen Personen in Österreich – der weiteste Seherkreis. Das entspricht 81 Prozent der TV-Bevölkerung ab 12 Jahren und macht die Spiele zu den bislang meistgesehenen in der Geschichte des ORF. Zum Vergleich: Bei den Winterspielen 2022 in Peking wurden 5,4 Millionen Zuschauer erreicht, bei den Spielen 2018 in Pyeongchang 5,3 Millionen. Beide Male wirkten sich die Zeitverschiebungen auf die Publikumsfreundlichkeit aus.

Ski-alpin im Fokus

Besonders stark nachgefragt waren die Übertragungen im Ski-alpin. Die Männer- und Frauenabfahrten auf ORF 1 überschritten jeweils die Millionenmarke. Der Männerbewerb verfolgten im Schnitt 1,09 Millionen Personen, der Frauenbewerb 1,05 Millionen. Damit stellte die Männerabfahrt die meistgesehene Olympia-Abfahrt seit zwölf Jahren dar. Die Frauenabfahrt erreichte mit bis zu 1,24 Millionen Zuschauern den Spitzenwert der heurigen Spiele. Der Riesentorlauf der Männer konnte mit 990.000 Zuschauern knapp die Millionengrenze nicht überschreiten, landete aber dennoch auf dem Reichweitenpodest.

Rekorde in weiteren Disziplinen

Nicht unter den Top drei, aber mit beachtlichen Zahlen, verfolgten durchschnittlich 816.000 Zuschauer den Skeleton-Goldlauf von Janine Flock. Für den ORF stellte dies einen neuen Reichweitenrekord für die Sportart dar. Ebenfalls einen Quotenrekord verbuchte Anna Gasser im Big-Air-Wettbewerb: Bei der Qualifikation auf ORF 1 schalteten 832.000 Personen ein. Übertragungen weiterer Sportarten wie Curling, Eisschnelllauf oder Eiskunstlauf liefen auf dem Sportspartenkanal ORF Sport+. Dort erzielten die Spiele eine durchschnittliche Tagesreichweite von knapp 300.000 Personen, deutlich über dem Wert von 213.000 im Jahr 2025.

Rekorde im Streaming

Auch im digitalen Bereich verzeichnete der ORF Bestwerte. Livestreams und Video-on-Demand-Angebote wurden insgesamt 290 Millionen Minuten genutzt und erzielten 7,6 Millionen Nettoviews – so stark wie nie zuvor seit Beginn der Messung im Jahr 2017. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wertete die starken Quoten als Beleg für die Bedeutung von Sportevents im Free-TV. Die Berichterstattung wird im März mit den Paralympics fortgesetzt: ORF 1 zeigt täglich Highlight-Sendungen, ORF Sport+ überträgt die Spiele live.

(APA/red)