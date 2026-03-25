ORF erweitert lineares Kinderprogramm

Der ORF baut sein Angebot für Kinder im linearen Fernsehen aus. Mehrere Formate, die bisher ausschließlich auf dem Onlinekanal „ORF Kids“ verfügbar waren, sollen künftig auch im regulären Programm von ORF 1 zu sehen sein. Die Ausstrahlung startet laut einer Aussendung am 1. April.

Neue und bekannte Formate

Zu den bisherigen frühmorgendlichen Sendungen für Kinder kommen künftig Titel wie „Demokratino“, „Checkbox“und „Umadum in Österreich“ hinzu. Gleichzeitig werden neue Formate eingeführt, darunter „Kids Club“ und „Emmas Musiktagebuch“. Im „Kids Club“ begleiten Kinder zwei Füchse auf einer Entdeckungsreise durch Wissens- und Abenteuerwelten. „Emmas Musiktagebuch“ stellt die Freude am Musizieren in den Mittelpunkt. Ab dem 10. Mai trifft die junge Musikerin Emma bekannte österreichische Künstler, um Einblicke hinter die Kulissen der Musikwelt zu geben.

Kindersendung „ZiB Zack Mini“

Ein weiteres relativ neues Format ist „Grüße aus der Küche“. Hier überraschen Kinder Erwachsene mit Zutaten aus unterschiedlichen Regionen Österreichs, um gemeinsam ein kreatives Rezept zu entwickeln. Auch die Informationssendung für Kinder erhält eine Anpassung: „ZiB Zack Mini“ wird künftig unter dem Namen „ZiB Kids“ ausgestrahlt.

(APA/red)