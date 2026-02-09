ORF-Enterprise sendet drei Werbeteams nach Cannes

Wenn im Juni 2026 wieder die gesamte Werbebranche an die Côte d’Azur reist, wartet Österreich mit einer Delegation Nachwuchskreativer auf. Dank der Initiative von ORF-Enterprise, RTL AdAlliance und Creativ Club Austria (CCA) werden heuer gleich mit drei heimischen Teams bei der renommierten Young Lions Competition im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity vertreten sein.

Wer kann aller dabei sein?

Alle die mitmachen, haben die Chance nach Cannes zu fliegen. Teilnahmeberechtigt sind alle bis 30-jährigen Personen (Stichtag 26. Juni 1995), die in einer Agentur, einem Medienunternehmen oder einem In-House-Team angestellt oder selbstständig tätig sind. Vollzeitstudierende sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Angetreten wird ausschließlich in Zweier-Teams, jedes Team darf nur in einer Kategorie teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist der 27. Februar 2026 um 23:59 Uhr.

Wie soll das funktionieren?

Als offizielle Festivalrepräsentanz richtet sich die ORF-Enterprise deshalb vor allem auch an die Führungskräfte der heimischen Agentur- und Medienlandschaft mit der Bitte, ihre vielversprechendsten Young Talents zu nominieren und für eine Teilnahme zu begeistern. Gleichzeitig bleibt der Zugang für jede und jeden offen: Youngsters können sich auch selbst anmelden, wird betont.

„Die Young Lions Competition ist eine der wichtigsten internationalen Plattformen für kreative Nachwuchstalente. Dass die ORF-Enterprise als offizielle Repräsentanz des Cannes Lions International Festival of Creativity heuer gemeinsam mit RTL AdAlliance und Creativ Club Austria gleich drei Teams nach Cannes schickt, ist ein starkes Signal für die Qualität und Vielfalt der österreichischen Kreativszene“, sagt ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.

Wochenend-Job für Sieger

Die nationale Vorauswahl ist bewusst als intensive Wochenend-Challenge konzipiert und findet in der Freizeit der Teilnehmer statt. Die angemeldeten Teams erhalten am Freitag, 6. März 2026, um 12:00 Uhr, ein Briefing per E-Mail, das bis Montag, 9. März 2026, um 12:00 Uhr, ausgearbeitet und eingereicht werden muss.

Mit der erweiterten Kooperation und der Öffnung für mehrere Disziplinen setzt die ORF-Enterprise gemeinsam mit RTL AdAlliance und Creativ Club Austria ein klares Zeichen für Nachwuchsförderung, internationale Sichtbarkeit und kreative Exzellenz.

Mehr Informationen: event.ip.at

(PA/red)