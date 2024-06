ORF-Enterprise-Musikverlag unter neuer Leitung

Der verabschiedet sich nach 28 Jahren in den Ruhestand. Hanzl war seit 1996 für den ORF in unterschiedlichen Positionen, zu Beginn als Programmierer und Designer für Multimedia-Games und 3D-Animationen, tätig. Mit der Gründung des ORF-Enterprise-Musikverlags und Labels wechselte der passionierte Musiker und Gitarrist 2002 in das Vermarktungsunternehmen des öffentlich-rechtlichen Medienkonzerns. Unter seiner Leitung wurde 2010 die ORF-Musiclibrary gegründet.

„Mit Sandra Schauer folgt eine Wegbegleiterin mit jahrelanger Erfahrung nach, die bestens mit der heimischen und internationalen Musikszene vernetzt ist und den Erfolgskurs fortsetzen wird“, so ORF-Enterprise-CFO Heinz Mosser zu Hanzls Nachfolgerin.

Schauer startete ihre berufliche Karriere 2008 als PR-Assistant bei Fechter Management. 2013 unterstützte sie Gerald Pichowetz während seiner Teilnahme an Dancing Stars als Social Media Manager. Als Personal Assistant war sie von 2008 bis 2014 für Sängerin Sandra Pires tätig. 2010 wechselte sie zu Gustfuss Records, wo sie die Administration von Musikverlag und Label verantwortete. Seit 2016 ist Schauer für die ORF-Enterprise im Musikverlag und Label tätig.