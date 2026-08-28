Opernball-Managerin legt eine Babypause ein

Dieser Tage geht die VIP-Betreuerin und für den Opernball verantwortliche Managerin der Wiener Staatsoper, Susanna Wiesner, in Karenz.

Logen-Kunden, VIPs und Partnern der Staatsoper wird sie definitiv fehlen.

Wiesner hat ihre Agenden stets engagiert, operativ und mit höchster Professionalität umgesetzt. Und dafür gebührt ihr Lob, Dank und Anerkennung.

In ihrer persönlichen Abschiedsnachricht bedankt sich Susanna Wiesner bei ihren Kunden für das Vertrauen, die Treue und die vielen besonderen Begegnungen rund um den Wiener Opernball.

Für ihre Karenzvertretung wird Sarah Tuleweit ab 1. September zur Verfügung stehen, während Wiesners bewährtes Team die Betreuung wie gewohnt fortführt.

Wann Susanna Wiesner selbst zurückkehrt, steht derzeit noch nicht genau fest – spätestens im Vorfeld des Opernballs 2028 möchte sie jedoch wieder erreichbar sein.

Zur bevorstehenden Geburt ihres Kindes wünscht ihr das Team der MG MedienGruppe von Herzen das Allerbeste und gute Gesundheit für Mutter und Kind.