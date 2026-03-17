ÖZIV Medienpreis 2025: Einreichungen gestartet

Der ÖZIV Bundesverband schreibt auch in diesem Jahr seinen Medienpreis für herausragende journalistische Berichterstattung über Menschen mit Behinderungen aus. Die Auszeichnung wird heuer bereits zum 20. Mal vergeben und würdigt Beiträge, die zu einer differenzierten und sachlichen Darstellung des Themas in der Öffentlichkeit beitragen.

Alle Mediengattungen möglich

Für den Medienpreis können Beiträge aus Print, Online, Radio und Fernsehen eingereicht werden. Voraussetzung ist, dass die Arbeiten zwischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 2025 in einem österreichischen Medium veröffentlicht oder ausgestrahlt wurden. Besonderes Interesse gilt Beiträgen, die sich mit den Themen Arbeitsmarkt, Barrierefreiheit, Frauen mit Behinderungen sowie Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Unterstützt wird der ÖZIV Medienpreis 2025 von Otto Bock Healthcare Products und der Österreichischen Post AG.

Juryentscheidung und Einreichfrist

„Medien spielen eine Schlüsselrolle, ob und wie Menschen mit Behinderungen in einer Gesellschaft wahrgenommen werden“, betont Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbandes. Mit dem 2006 ins Leben gerufenen Preis wolle man exzellente Berichterstattung sichtbar machen und fördern. Die Einreichfrist für den Medienpreis endet Ende April 2026. Im Anschluss entscheidet eine Jury unter dem Vorsitz von Prof. Turnheim über die Preisträger.

(PA/red)