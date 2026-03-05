ÖWA-Report: 6,76 Millionen Österreicher im Netz

Die aktuelle Auswertung der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für das vierte Quartal 2025 zeigt: Online ist für die Mehrheit der Österreicher fester Bestandteil des Alltags. Mit durchschnittlich 6,76 Millionen Nutzern erreichen die im ÖWA-Datensatz erfassten Angebote rund 94 Prozent aller Internetnutzer ab 14 Jahren. Rund 6,3 Millionen Menschen griffen über Smartphone oder Tablet auf die Angebote zu, während Desktop-Nutzer mit 3,6 Millionen etwas weniger stark vertreten waren.

Überblick über die Angebote

Insgesamt wurden 102 Online-Angebote analysiert. Davon sind 75 Einzelangebote, 24 Dachangebote und 3 Vermarktungsgemeinschaften. Für Werbeplanungen stehen 686 buchbare Belegungseinheiten bereit, von denen 429 offiziell veröffentlicht wurden. Die Daten liefern damit eine detaillierte Übersicht über die Reichweite einzelner Seiten und deren Nutzung nach Endgeräten. Beliebt sind nach wie vor Nachrichtenportale, soziale Medien und Shopping-Seiten, die in fast allen Altersgruppen hohe Reichweiten erzielen.

Zielgruppen und Nutzung

Die ÖWA zeigt, dass die Online-Nutzung in allen Altersgruppen hoch ist, besonders stark vertreten sind jedoch Nutzer zwischen 25 und 44 Jahren. Frauen und Männer nutzen die Angebote nahezu gleich stark. Bei der Gerätemischung zeigt sich, dass jüngere Nutzer stärker auf mobile Zugriffe setzen, während Desktop vor allem bei älteren Zielgruppen noch eine Rolle spielt. Gerade die hohen Mobilzugriffe verdeutlichen dabei, dass digitale Strategien zunehmend auf Smartphone- und Tablet-Nutzung ausgerichtet sein müssen.

(red)