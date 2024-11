Österreich landete bei ADCE Awards 2024 am Stockerl

Zum 33. Mal prämierte der Art Directors Club of Europe (ADCE) die herausragendsten Arbeiten in europäischer Werbung und Design. Aus 924 Einreichungen aus 24 Ländern schafften es 370 Arbeiten auf die Shortlist, darunter 33 Einreichungen aus Österreich. Bei den ADCE Awards 2024, die am 22. November im Rahmen des Festivals in Barcelona stattfanden, erhielten österreichische Agenturen 27 Awards, darunter vier Gold-, dreizehn Silber- und zehn Bronze-Trophäen. Österreich belegte den dritten Platz im Ländervergleich.

Österreich ADCE Preisträger:

Wien Nord Serviceplan: Die Kampagne „A Few Degrees More“ für das Leopold Museum wurde mit insgesamt sieben Auszeichnungen prämiert:

Gold in der Kategorie „Brand Experience“

Dreimal Bronze (einmal in „Print & Outdoor“ und zweimal in „Brand Experience“)

Zweimal Silber in „Design“

Einmal Silber in „Interactive & Mobile“

DMB.: Erhielt drei Awards:

Gold für die Vöslauer-Kampagne „Vöslauer x Sofie Royer: RETHINK“ in der Kategorie „Design“

Zweimal Silber in „Print & Outdoor“ für „The high price of being poor“ (Samariterbund Wien) und „I ran from Iran“ (Amnesty International Austria)

Scholz & Friends: Ausgezeichnet mit:

Gold und Silber für die Kampagne „Ski Austria Brand Design“ in der Kategorie „Design“

Weitere prämierte Agenturen:

Bruch – Idee & Form : Silber in der Kategorie „Design“ für „Hirschen Hotel Corporate Font“

: Silber in der Kategorie „Design“ für „Hirschen Hotel Corporate Font“ Kraftwerk : Silber in „Interactive & Mobile“ für „Accept all.“ (HOSI Wien)

: Silber in „Interactive & Mobile“ für „Accept all.“ (HOSI Wien) Ortner etc. : Silber in „Design“ für „J Fritz, Sparkling: Blanc de Noir, Pinot Noir Rosé“ (J Fritz Winery)

: Silber in „Design“ für „J Fritz, Sparkling: Blanc de Noir, Pinot Noir Rosé“ (J Fritz Winery) BBDO Wien : Bronze in „Design“ für „Siolence“ (Soroptimists International Österreich)

: Bronze in „Design“ für „Siolence“ (Soroptimists International Österreich) Parterre : Bronze in „Design“ für „Champions“ (Max Manavi-Huber)

: Bronze in „Design“ für „Champions“ (Max Manavi-Huber) Fredmansky: Bronze in „Print & Outdoor“ für „stays stable.“ (Pohl & Co. Metallwarenerzeugung)

Teilnahmeberechtigt für Österreich waren jene Arbeiten, die zuvor bei den CCA-Venus-Awards 2024 prämiert wurden. Sie unterstreichen die kreative Exzellenz und Innovationskraft der österreichischen Werbebranche auf europäischer Ebene. Mit 33 Nominierungen erreichte Österreich den dritten Platz im Länderranking, hinter Deutschland mit 108 und Spanien mit 48 Shortlist-Platzierungen.

Nachwuchspreise

Österreichische Agenturen wurden mit insgesamt 27 Awards geehrt, darunter vier Gold-, dreizehn Silber- und zehn Bronze-Trophäen. Studierende aus Österreich gingen ebenfalls nicht leer aus: Raffaele Dalla Casa und Franz Frommann von der Universität für angewandte Kunst Wien holten Gold in der Kategorie „Product/Fashion Design“ und Silber in der Kategorie „Packaging Design“ für ihre Arbeit „Moment Mal – A Modular Candle System“.

(PA/red)