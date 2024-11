ADCE Awards 2024: Österreich mit 33 Shortlist-Platzierungen

Bereits zum 33. Mal prämiert der Art Directors Club of Europe (ADCE) die herausragendsten Arbeiten in europäischer Werbung und Design. Aus 924 Einreichungen aus 24 Ländern schafften es 370 Arbeiten auf die Shortlist und haben damit die Chance auf eine der begehrten ADCE-Auszeichnungen. Aus Österreich konnten 33 Einreichungen eine Shortlist-Platzierung erzielen.

Österreich auf Platz 3

Damit katapultiert sich Österreich im Länderranking auf Platz drei hinter Deutschland mit 108 Shortlist-Platzierungen und Spanien mit 48 Arbeiten. 58 führende Kreativexperten aus 22 Ländern bilden die Jurys und bewerten die Exzellenz europäischer Kreativagenturen, darunter auch die Creativ-Club-Austria-Mitglieder Patrick Haas (En Garde), Christian Hellinger (Wien Nord Serviceplan), Maggie Felgenhauer (Fredmansky) sowie Almut Becvar (Studio Riebenbauer), die als Jury-Präsidentin der „Design“-Kategorie fungiert. In den „Student“-Kategorien jurieren die Creativ-Club-Austria-Mitglieder Christopher Eder (Jung von Matt Donau) und Viktoria Kirjuchina (FH Salzburg).

Gewinner werden am 22.11. bekannt gegeben

Zu den heimischen Finalisten zählen BBDO Wien, Bruch—Idee&Form, BTTR, DMB., En Garde Interdisciplinary, Forafilm, Fredmansky, Gruppe am Park Kommunikationsagentur, HFA-Studio, Kraftwerk, Moodley Strategy & Design Group, Ortner etc., Parterre, Scholz & Friends und Wien Nord Serviceplan. „Österreich zählt auch dieses Jahr mit großartigen 33 Shortlist-Platzierungen zu den kreativsten Nationen Europas und sichert sich erneut eine Spitzenposition unter den Top Drei im Länderranking. Wir drücken den Finalisten die Daumen und freuen uns auf großartige Ergebnisse bei der Awardshow“, so Hannes Böker, Vertreter des Creativ Club Austria im Board des ADCE. Die Gewinner der 33. ADCE Best of European Design and Advertising Awards werden am 22. November 2024 im Rahmen der Awardgala des ADCE European Creativity Festivals im Design Hub Barcelona prämiert.