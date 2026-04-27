Ö3 startet Video-Podcast „KI-Check“

Mit dem „Ö3-KI-Check“ startet ab Mittwoch, den 29. April, ein wöchentlicher Video-Podcast, der sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt. Ziel ist es, zentrale Aspekte der Technologie verständlich, faktenbasiert und alltagsnah aufzubereiten. Der Podcast richtet sich an ein breites Publikum und soll Orientierung im Umgang mit KI-Anwendungen im Alltag bieten.

Themen aus Alltag und Gesellschaft

Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz, etwa in Schule, Arbeitswelt, Medizin, Sport sowie Kunst und Kultur. Auch Risiken wie Deepfakes, Desinformation und digitale Gewalt werden behandelt. Jede Folge widmet sich einem klar abgegrenzten Thema und ordnet dieses mit Unterstützung von Experten ein.

Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen

Moderiert wird das Format von Ö3-Tech-Redakteurin Shin Chang. Sie spricht in jeder Folge mit Gästen aus Wissenschaft, Recht und Praxis über aktuelle Entwicklungen im Bereich KI. Zu den angekündigten Gästen der ersten Staffel zählen unter anderem Eva Wackenreuther (ORF-Faktencheck), Jana Meixner (Medizin-Transparent.at) und Julia Krickl (ÖIAT). Sie thematisieren unter anderem Desinformation, KI in der medizinischen Diagnostik sowie Fragen zu Urheberrecht und digitaler Gewalt.

Auftaktfolge mit Fokus auf Datenschutz

In der ersten Folge ist der Datenschutzexperte und Gründer der Organisation noyb, Max Schrems, zu Gast. Er spricht über Risiken im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und dem Umgang mit personenbezogenen Daten. Schrems weist in diesem Zusammenhang auch auf Herausforderungen bei der Durchsetzung bestehender Regeln hin: „Die Gesetze sind sinnvoll. Wir haben genügend Schilder, uns fehlen die Ritter, die sie hochhalten“, sagt er in der Auftaktfolge. Der „Ö3-KI-Check“ soll dazu beitragen, Grundwissen über Künstliche Intelligenz zu vermitteln und Auswirkungen der Technologie auf den Alltag besser verständlich zu machen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen.

(PA/red)