Ö3 startet Abstimmung für Österreichs Top-Podcasts

Österreichs Podcast-Landschaft steht erneut im Rampenlicht: Der Ö3-Podcast-Award geht in die nächste Runde. Die Moderatoren Jana Petrik und Fabian Kotschwar führen durch die Nominierungs- und Votingphase, die ab sofort begonnen hat. Ziel ist es, die beliebtesten Podcasts des Landes zu ermitteln und neue Stimmen in der heimischen Szene zu präsentieren.

Abstimmung geöffnet

Bis Freitag, den 27. Februar, um 12 Uhr kann auf der Ö3-Homepage für den persönlichen Lieblingspodcast abgestimmt werden. Danach übernimmt die Expertenjury die Bewertung und ermittelt gemeinsam mit der Redaktion die Top 20 Podcasts Österreichs. Besonderes Augenmerk liegt auch auf neuen Formaten: Alle Podcasts, deren erste Folge zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2025 veröffentlicht wurde, können nominiert werden. Zum zweiten Mal wird zudem der Corporate-Podcast-Award vergeben. Diese Kategorie richtet sich vor allem an Unternehmen und Organisationen und bewertet die Podcasts anhand der Anzahl der Nominierungen sowie der Jury-Wertung. Bei den Kategorien Lieblingspodcast und Newcomer entscheiden die Hörer über die Gewinner.

Spezialsendung „Treffpunkt Podcast“

Begleitend zum Award bringt Ö3 die Sendung „Treffpunkt Podcast“ für vier Spezialfolgen zurück ins Programm. Vom 5. bis zum 19. März zeigt Moderatorin Jana Petrik jeweils donnerstags von 21 bis 22 Uhr aktuelle Highlights aus der österreichischen Podcast-Szene. Am 26. März folgt eine Sonderausgabe nach der Preisverleihung. Ab 20 Uhr stellt der Ö3-Wecker die Gewinner des Ö3-Podcast-Awards vor und präsentiert die besten 20 Podcasts des Landes. Die Jury setzt sich aus Fachleuten und Persönlichkeiten der heimischen Podcast- und Creator-Szene zusammen. Neben Podcastern und Produzenten sind Marketing- und Content-Experten vertreten, die den gesamten Auswahlprozess begleiten. Gemeinsam mit der Redaktion wählen sie aus allen Nominierungen die Top 20 Podcasts aus und unterstützen die Bewertung in der Corporate-Kategorie.

(PA/red)