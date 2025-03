Ö3 fragt die Generation Z nach ihrer Meinung

Die Ö3-Jugendstudie geht in eine neue Runde und lädt junge Menschen in Österreich ein, ihre Ansichten zu teilen. Vom 3. bis 30. März können Teilnehmer auf der Ö3-Website (oe3.orf.at) ihre Meinung zu Themen wie Bildung, Arbeitswelt, Liebe, Familie, Freizeit, Umwelt, Diversität und Politik abgeben. Die Ergebnisse werden am 9. April veröffentlicht und sollen ein aktuelles Stimmungsbild der Generation Z liefern.

Lebensrealität der jungen Generation

Die jährlich durchgeführte Umfrage geht über eine bloße Datenerhebung hinaus – sie wird als multimediales ORF-Projekt in den Programmen von Hitradio Ö3 und weiteren ORF-Kanälen gefeatured. Zwischenergebnisse werden in Echtzeit präsentiert und in Diskussionsformaten thematisiert. Die Studie erlaubt es, langfristige Entwicklungen in den Einstellungen und Werten der jungen Generation zu beobachten. Zusätzlich werden jedes Jahr aktuelle Schwerpunktthemen gesetzt, die das Zeitgeschehen widerspiegeln.

„Die Ö3-Jugendstudie ist mehr als eine Umfrage. Sie ist ein Dialog, der uns hilft, junge Menschen zu inspirieren und ihre Wünsche und Sorgen zu hören“, betont Ö3-Senderchef Michael Pauser.

Rückblick auf 2024

Im vergangenen Jahr nahmen rund 30.000 Personen an der Umfrage teil. Die Ergebnisse zeigten, dass viele junge Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind, sich aber stärkeren Klimaschutz und stabile Jobperspektiven wünschen. Auch in der aktuellen Ausgabe wird ein Fokus darauf liegen, welche Herausforderungen die GenZ bewegen und welche gesellschaftlichen Veränderungen sie fordern.

Wissenschaftliche Begleitung

Die Ö3-Jugendstudie wird vom Sozialforschungsinstitut Foresight wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Unterstützt wird das Projekt von ORF Public Value, wodurch die Ergebnisse nicht nur medial aufbereitet, sondern auch in öffentliche Diskurse eingebunden werden.

(PA/red)