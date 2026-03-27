oe24.TV zieht Bilanz nach zehn Jahren

Am Mittwochabend feierte oe24.TV sein zehnjähriges Bestehen im Wiener Belvedere. Der Sender, der 2016 gestartet ist, gehört zu den österreichischen 24‑Stunden‑Nachrichtensendern und berichtet über Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Themen. Die Jubiläumsfeier brachte Vertreter aus Medien und Werbung sowie weitere geladene Gäste zusammen. Im Mittelpunkt standen Rückblicke auf die Entwicklung des Senders und auf Formate, die sich in den vergangenen zehn Jahren etabliert haben.

Entwicklung des Senders

Seit dem Start hat sich oe24.TV als Bestandteil des österreichischen Nachrichtenangebots etabliert. Kooperationen mit internationalen Partnern und ein durchgängiges Live‑Programm gehörten von Anfang an zur Strategie. In den vergangenen Jahren wuchs die Reichweite des Senders, insbesondere in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Laut Unternehmensangaben nutzten 2025 insgesamt mehr als 4,6 Millionen Österreicher die Angebote von oe24.TV. Neben dem linearen TV‑Programm setzt der Sender auch auf Online‑Streaming über Apps und Plattformen, um Zuschauer zusätzlich zu erreichen.

Position im österreichischen Medienmarkt

oe24.TV zählt in Österreich zu den kommerziellen Nachrichtensendern. In einem Markt mit öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen hat sich der Sender als 24‑Stunden‑Nachrichtenangebot etabliert. Das Jubiläum bot Anlass, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen.

(red)