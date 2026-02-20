oe24 startet neues Kulinarik-TV-Format

Der österreichische Sender oe24.TV baut sein Programmangebot weiter aus und startet mit „Genuss.TV“ ein neues TV-Format. Die Sendung widmet sich kulinarischen Themen, Lifestyle und der österreichischen Genusskultur. Moderiert wird die Sendung von Martina Reuter, die Einblicke in kulinarische Trends, Spitzenköche, regionale Spezialitäten und Produzenten aus ganz Österreich geben soll.

Ausbau des oe24 Content Studios

Parallel zur Einführung neuer Formate investiert oe24.TV gezielt in das neu geschaffene oe24 Content Studio, das kreative Kompetenz, redaktionelles Know-how und moderne TV-Produktion unter einem Dach bündeln soll. Geschäftsführerin Alexandra Fellner erklärt: „Wir investieren bewusst in Eigenformate, in Qualität und in den Produktionsstandort Österreich.“ Das Content Studio ist bereits für die Produktion der Sportsendung „Stark in den Tag“ verantwortlich, die von Strongman Matthias Göth moderiert wird. Auch die Kochsendung „Mörwald kocht“ mit Haubenkoch Toni Mörwald wurde ins erste volle Programmjahr gebracht.

Neue Formate

Mit „Genuss.TV“ reagiert oe24.TV auf die Nachfrage nach Inhalten rund um Kulinarik, Lifestyle und regionale Wertschöpfung. Für den Sommer plant das Studio ein weiteres Format, das touristische Regionen Österreichs in den Mittelpunkt stellen soll. Dabei sollen Landschaft, Kulinarik und kulturelle Angebote sachlich und professionell dargestellt werden. Fellner betonte, dass der Sender Inhalte mit Mehrwert produzieren möchte, die sowohl eigenständig als auch unabhängig sind.

(PA/red)