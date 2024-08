Oasis im Anflug auf Österreich?

Nach den drei restlos ausverkauften (und von der Künstlerin trotz rechtzeitig vereitelter Anschlagspläne abgesagten) Taylor-Swift-Konzerten und den vier Shows von Coldplay mit insgesamt 250.000 Besuchern im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat Wien als Standort für Pop-Mega-Events rapide an Prestige gewonnen – und so könnte das nächste Sensationsgastspiel kurz bevorstehen: Namhaften Insidern zufolge ist ein Wien-Gig der frisch wiedervereinigten Brit-Pop Ikonen von Oasis durchaus realistisch.

Nachdem dieser Tage die ersten UK-Termine der für 2025 geplanten Welttournee (mit drei Auftritten im legendären Wembley-Stadion) bekanntgegeben wurden, sollen demnächst die weiteren Europa-Termine folgen. „Und dass da auch Wien dabei sein könnte, ist durchaus realistisch“, sagt Herbert Fechter, Grandseigneur der heimischen Konzert- und Veranstaltungsbranche im Gespräch mit ExtraDienst. „Die einzigen, die rein rational und völlig emotionslos darüber entscheiden, sind die amerikanischen Kartenvertriebs-Giganten, die überschlagsmäßig 10 Euro pro Ticket cashen und ihre Artists als Paket verkaufen.“

Und denen, so Fechter, könnte Wien als Playground für die Gallagher-Brüder Liam und Noel durchaus gelegen kommen. „Erstens liegt es auf der Achse Berlin – Rom, zwei Metropolen, die für Mega-Acts unumgänglich sind.“ Und zweitens könne man von Wien aus den Ticket-Wachstumsmarkt Ost-Europa am besten bedienen. „Denn alles, was noch weiter östlich wäre, ist für Superstars geographisch zu nahe am Ukraine-Krieg.“

Für mögliche Termine kommen der Spätsommer 2025 oder das Frühjahr 2026 in Frage.