Nur wenige Menschen nutzen KI regelmäßig

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde – und doch zeigt eine aktuelle Analyse von world4you in Zusammenarbeit mit YouGov: Der regelmäßige Einsatz von KI in Österreich bleibt die Ausnahme. Während über die Hälfte der Bevölkerung (53 Prozent) schon einmal mit generativer KI experimentiert hat, nutzen sie nur sehr wenige täglich.

Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen sind groß. Bei den 18- bis 24-Jährigen haben bereits 77 Prozent KI ausprobiert, und mehr als die Hälfte bewertet die Technologie positiv. Bei den über 55-Jährigen liegt die Nutzung nur bei 36 Prozent, die Zustimmung fällt auf ein Viertel (26 Prozent). Die Generationen klaffen also weit auseinander – sowohl in der Neugier als auch in der Akzeptanz.

Auch zwischen Männern und Frauen zeigen sich Unterschiede: 43 Prozent der Männer stehen KI positiv gegenüber, bei Frauen sind es 31 Prozent. Die tatsächliche Nutzung ist dagegen annähernd gleich: 56 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen haben KI schon einmal ausprobiert.

Ein weiteres auffälliges Ergebnis: Trotz der hohen Experimentierfreude spielt KI im Alltag bislang kaum eine Rolle. Nur neun Prozent der Befragten nutzen die Technologie regelmäßig, 45 Prozent haben sie lediglich ein wenig getestet, ohne sie weiter zu verfolgen. Beruflich bleibt KI ebenfalls ein Nischenthema: Lediglich drei Prozent setzen sie überwiegend im Job ein, während 13 Prozent sie privat nutzen.

Die Studie zeigt damit ein klares Bild: KI ist zwar in der Gesellschaft angekommen, doch die Brücke vom ersten Test zum regelmäßigen Werkzeug ist noch lange nicht geschlagen. Besonders ältere Menschen und skeptische Nutzer müssen noch überzeugt werden, wenn die Technologie wirklich Teil des Alltags werden soll.

APA/Red.