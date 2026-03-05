Newsportal 5 Minuten erreicht Zehnjahresmarke

Das österreichische Online‑Nachrichtenportal www.5min.at begeht am heutigen 5. März 2026 sein zehnjähriges Bestehen. Das Medium gilt heute als etabliertes Digitalangebot mit Fokus auf schnelle und kostenlose Nachrichten aus regionaler und überregionaler Perspektive.

Ursprung und Entwicklung

Das Portal ging im Jahr 2016 erstmals online, gestartet als lokales Nachrichtenangebot in Villach in Kärnten. Von diesem Ausgangspunkt ausweitete das Unternehmen seine Berichterstattung schrittweise: Nach der Ausdehnung auf ganz Kärnten erfolgte 2021 der Einstieg in die Steiermark. Im Jahr 2024 wurde die Präsenz in Wien ausgebaut und damit der Grundstein für eine österreichweite Berichterstattung gelegt. Die Gründerin und Chefredakteurin des Portals, Yvonne Schmid‑Berger, formulierte zum Start das Ziel, ein Online‑Newsportal ohne Paywall zu etablieren. Seit dem Markteintritt hat sich „5 Minuten“ zu einem digitalen Medium entwickelt, das täglich aktuelle Meldungen aus verschiedenen Regionen Österreichs publiziert.

Hohe Frauenquote in Redaktion

Das Redaktionsteam des Portals weist laut Angaben zum Jubiläum einen hohen Frauenanteil auf. Mit rund 80 Prozent Frauen in der Redaktion zählt „5 Minuten“ zu den Medienhäusern mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil weiblicher Mitarbeitender im österreichischen Medienumfeld. Mit Blick auf die kommenden Jahre kündigte das Medienhaus an, seine österreichweite Präsenz weiter ausbauen zu wollen. Ebenso sollen Investitionen in digitale Innovationen und ein verstärktes Community‑Management erfolgen, um die Entwicklung des Angebots fortzuführen.

(PA/red)