NewsFlix erstmals in ÖWA-Einzelausweisung gelistet

Die digitale Nachrichtenplattform NewsFlix wurde erstmals in der Einzelangebot-Liste der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) erfasst. Mit 403.170 Unique Clients positioniert sich das 2024 gegründete Medium in Schlagdistanz zu Plattformen wie news.at. Bereits übertroffen werden laut ÖWA unter anderem Angebote wie trend.at oder woman.at.

Internationale Inhalte

Chefredakteur Dr. Christian Nusser äußerte sich zufrieden über die Entwicklung: „Der erfolgreiche Auftakt in der ÖWA-Einzelausweisung bestätigt unsere journalistische Richtung, mit NewsFlix ein meinungsoffenes, erklärendes und nicht belehrendes und gerade in Zeiten wie diesen auch positives Angebot zu machen, das die mediale Lebensqualität unserer User erhöht.“ NewsFlix versteht sich als Plattform für Nutzer, die Wert auf fundierte Information, Einordnung und journalistische Qualität legen. Thematisch stehen Politik, Gesellschaft, Kultur und internationale Entwicklungen im Vordergrund. Ein besonderes Merkmal ist die Kooperation mit der internationalen Wochenzeitung The Economist, deren ausgewählte Inhalte auf NewsFlix in deutscher Sprache veröffentlicht werden.

Multimediale Angebote

Die Plattform soll sich vor allem an eine urbane, gebildete und kaufkräftige Leserschaft richten, die bewusst Informationen auswählt und journalistische Qualität schätzt. Ergänzt wird das Angebot durch den Newsletter „Kopfnüsse“ sowie den gleichnamigen Podcast, in dem Nusser aktuelle politische und gesellschaftliche Themen satirisch kommentiert.

(PA/red)