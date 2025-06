New York Times mit Presse-Abo im Paket

Die österreichische Qualitätszeitung „Die Presse“ bietet ihren Digital-Abonnent:innen ab sofort auch Zugang zu den digitalen Inhalten der The New York Times. Damit stärkt „Die Presse“ ihre Positionierung im Premium-Segment – ein starkes Signal für die Relevanz journalistischer Inhalte quer über den Globus.

“Für medienaffine Zielgruppen”

Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde ein neues Angebot ins Leben gerufen, das den Zugang zu beiden Plattformen ermöglicht. Dieses Abo richtet sich insbesondere an neue, junge medienaffine Zielgruppen in Österreich, die Wert auf fundierte Berichterstattung, globale Perspektiven und auch Unterhaltungselemente wie New York Times Games und Cooking legen.

„Mit dieser Initiative stärken wir nicht nur unser redaktionelles Angebot, sondern unterstreichen unsere Position als führende Qualitätszeitung in Österreich“, so „Die Presse“-Chefredakteur Florian Asamer. „Unsere Leserinnen und Leser erhalten damit einen einzigartigen Zugang zu nationaler und internationaler Berichterstattung auf höchstem Niveau – in einer Kombination, die es so im österreichischen Markt bislang nicht gibt.“

New York Times Bundle

Das neue Abo kann ab sofort über abo.diepresse.com abonniert werden. Bestehende Digital-Abonnent:innen haben vollen Zugang zu The New York Times – inklusive News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter und The Athletic – ohne Aufpreis. Damit baut „Die Presse“ ihr digitales Portfolio konsequent aus und setzt einen weiteren Impuls in Richtung einer zukunftsorientierten, qualitätsgetriebenen Medienlandschaft.

(PA/red)