Neues Kreativführungsteam bei Agentur &US

Die Wiener Growth Consultancy &US hat ihre kreative Führung neu strukturiert und ein Dreierteam aus erfahrenen Experten an die Spitze ihrer Kreation berufen. Jacky Hamid, Max Karall und Dietmar Kreil bilden ab sofort das neue Führungsteam, das die kreative Ausrichtung des Unternehmens leitet.

Referenzen

Jacky Hamid, zuletzt bei DMB tätig, verantwortet den Bereich Creative Strategy. Max Karall, zuvor bei Jung von Matt, übernimmt die Leitung von Text und Konzept. Dietmar Kreil, seit vier Jahren bei &US, steuert künftig den Bereich Art und Konzept. Diese Dreierspitze kombiniert Strategie, Konzeptstärke und Innovationskraft, um maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für die Kunden der Growth Consultancy zu entwickeln.

„Mit diesem Führungsteam sind wir optimal aufgestellt, um die Wachstumsziele unserer Kund:innen zu erreichen und gleichzeitig kreative Lösungen zu bieten, die langfristig Wirkung zeigen“, erklärt Helmut Kosa, Managing Partner bei &US.

Unternehmensstrategie

&US versteht sich als erste “Growth Consultancy” in Europa, die Unternehmensberatung und Werbeagentur miteinander vereint. Das Unternehmen bietet umfassende Beratungsleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Markenpositionierung, Marketing, Werbung, digitale Transformation und Change Management. Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum für seine Kunden zu ermöglichen, indem von der Analyse bis zur Implementierung alle wachstumsrelevanten Prozesse begleitet werden.

Mit dem neuen Kreativteam setzt &US auf eine innovative Herangehensweise, um den eigenen Anspruch als Sparring-Partner des Managements zu erfüllen und die Position als exklusiver Anbieter im Bereich Growth Consultancy weiter auszubauen. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

