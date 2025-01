Neues Führungsduo bei Erlebnismarketing GmbH

Mit Jahresbeginn 2025 hat Eva Böhnisch-Baumgartner die Geschäftsführung der Erlebnismarketing GmbH übernommen. Gemeinsam mit Hermann Gruber, der das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren führt, bildet sie nun das neue Führungsduo der auf Eventmanagement spezialisierten Agentur, die “Reichl und Partner” gehört und ihren Sitz in Wien 1 hat.

Umfangreiche Branchenerfahrung

Böhnisch-Baumgartner, gebürtige Oberösterreicherin und Absolventin der Universität Passau mit Schwerpunkt Marketing und Business Französisch, bringt langjährige Erfahrung im Event- und Marketingbereich mit. Sie war an der Umsetzung internationaler Großveranstaltungen wie der Uefa Euro 2016 und 2020 sowie der Champions-League-Finalspiele beteiligt. Darüber hinaus sammelte sie Erfahrungen in der Formel 1 und leitete als Head of Marketing und Sales bei Gmundner Keramik einen Markenverjüngungsprozess.

Fokus auf strategische Eventkonzepte

„Events sind für uns keine bloßen Feierlichkeiten, sondern strategische Werkzeuge, um Botschaften erlebbar zu machen“, erklärt Eva Böhnisch-Baumgartner ihre Vision für die Erlebnismarketing GmbH. Im Vordergrund stehen ganzheitliche Konzepte, die individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt sind – sei es zur Mitarbeitermotivation, Kundenbindung oder Partner-Incentivierung.

Etablierter Player im Erlebnismarketing

Die Erlebnismarketing GmbH wurde 1993 von Rainer Reichl gegründet und gehört heute zu den etablierten Namen in der Eventbranche. Mit einem mehrköpfigen Team hat die Agentur Projekte in vielen Teilen der Welt realisiert. Das Unternehmen ist Teil der “Reichl und Partner”-Agenturgruppe, die mit rund 170 Mitarbeitern ein breites Portfolio in den Bereichen Werbung, Media, Public Relations, Social Media und digitale Kommunikation abdeckt.

Perspektiven für die Doppelführung

Die Doppelgeschäftsführung soll laut Unternehmensgründer Reichl den Weg für weiteres Wachstum ebnen. „Eva Böhnisch-Baumgartner bringt das notwendige Know-how mit, um die Erlebnismarketing GmbH weiter zu stärken und die bestehenden Erfolge auszubauen“, so Reichl. Mit ihrer internationalen Expertise und Hermann Grubers langjähriger Erfahrung steht die Agentur gut positioniert da, um auch künftig anspruchsvolle Projekte zu realisieren.

