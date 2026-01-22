Neues B2B Marketing Forum startet in Wien
Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und Momentum Wien laden zu einem neuen Konferenzformat.
Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und MOMENTUM Wien zeichnen für das erste B2B Marketing Forum am 23. April 2026 in Wien verantwortlich. Das neue Konferenzformat richtet sich an B2B-Marketing-Profis aus Industrie und Handel sowie an Agenturen und Dienstleister. Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes, innovative Best Practices und spannende Panels. Ziel des Forums ist es, Know-how zu teilen, den fachlichen Austausch zu fördern und die Professionalisierung des B2B-Marketings in Österreich weiter voranzutreiben.
B2B-Marketing-Strategien
Der DMVÖ bringt im Haus der Ingenieure in der Wiener Innenstadt erstmals Vordenker, Marketer und Entscheidungsträger des österreichischen B2B-Sektors zusammen. Die eintägige Fachkonferenz widmet sich performance-orientierten B2B-Marketing-Strategien, die Menschen bewegen, Vertrauen schaffen, mit Nachhaltigkeit punkten und langfristige Wertschöpfung ermöglichen.
Künstliche Intelligenz, fortschreitende Automatisierung und datengetriebenes Marketing stellen B2B-Marken vor neuen Herausforderungen. Wie lassen sich diese erfolgreich meistern? Welche Strategien und Maßnahmen sind erforderlich, um innovativ und zukunftsorientiert zu agieren?
Multichannel-Strategien
Hochkarätige Keynotes und Panels geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen modernes B2B-Marketing, Leadgenerierung, B2B-Branding, Data-Driven Marketing und Multichannel-Strategien. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Best Cases, die zeigen, wie datengetriebene Strategien, starke Markenführung und innovative Tools im B2B-Markt erfolgreich eingesetzt werden.
Vortragende des B2B Marketing Forums 2026
- Gerhard Kürner, Gründer von 506.ai
- Wilfried Lechner, Country Head of Marketing & Communication Wienerberger
- Nicole Schlögl-Slavik, Leiterin Marketing und Produktmanagement Brief & Werbepost Österreichische Post AG
- Peter Felsbach, Head of Group Communications & Spokesman voestalpine AG
- Anita Paic, Leiterin der Abteilung B2B Management bei Wien Tourismus
- Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870-Gruppe
- Peter Rosenkranz, Founder der Digitalagentur media4more
- Alexandra Vetrovsky-Brychta, Chief Growth Officer bei CELUM und Präsidentin des DMVÖ
- Lorenz Thaden, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger B2B-Leadgenerierungsexperten von Seiten-Werk
- Florian Fischer, Chief AI Officer, Chief Marketing Officer und Head of Performance Marketing bei der Digitalagentur SlopeLift
- Gabriele Schöngruber, Sales & Marketing Transformation Managerin bei Agrana
- Jürgen Jungmair, Marketingleiter International bei der PREFA Gruppe
- Lukas Hetzendorfer, Head of Revenue Growth bei der Digitalagentur Otago
Hard Facts
Teilnahmegebühr:
390,00 Euro exkl. USt.
Für DMVÖ-Mitglieder: 290,00 Euro exkl. USt.
Termin:
Donnerstag, 23. April 2026, 8:30 bis 17:00 Uhr
Ort:
Haus der Ingenieure Wien, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
Veranstalter:
Dialog Marketing Verband Österreich, in Kooperation mit MOMENTUM Wien
Registrierung:
https://b2bmarketingforum.at/
(PA)