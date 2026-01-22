Neues B2B Marketing Forum startet in Wien

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und MOMENTUM Wien zeichnen für das erste B2B Marketing Forum am 23. April 2026 in Wien verantwortlich. Das neue Konferenzformat richtet sich an B2B-Marketing-Profis aus Industrie und Handel sowie an Agenturen und Dienstleister. Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes, innovative Best Practices und spannende Panels. Ziel des Forums ist es, Know-how zu teilen, den fachlichen Austausch zu fördern und die Professionalisierung des B2B-Marketings in Österreich weiter voranzutreiben.

B2B-Marketing-Strategien

Der DMVÖ bringt im Haus der Ingenieure in der Wiener Innenstadt erstmals Vordenker, Marketer und Entscheidungsträger des österreichischen B2B-Sektors zusammen. Die eintägige Fachkonferenz widmet sich performance-orientierten B2B-Marketing-Strategien, die Menschen bewegen, Vertrauen schaffen, mit Nachhaltigkeit punkten und langfristige Wertschöpfung ermöglichen.

Künstliche Intelligenz, fortschreitende Automatisierung und datengetriebenes Marketing stellen B2B-Marken vor neuen Herausforderungen. Wie lassen sich diese erfolgreich meistern? Welche Strategien und Maßnahmen sind erforderlich, um innovativ und zukunftsorientiert zu agieren?

Multichannel-Strategien

Hochkarätige Keynotes und Panels geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen modernes B2B-Marketing, Leadgenerierung, B2B-Branding, Data-Driven Marketing und Multichannel-Strategien. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Best Cases, die zeigen, wie datengetriebene Strategien, starke Markenführung und innovative Tools im B2B-Markt erfolgreich eingesetzt werden.

Vortragende des B2B Marketing Forums 2026

Gerhard Kürner, Gründer von 506.ai

Wilfried Lechner, Country Head of Marketing & Communication Wienerberger

Nicole Schlögl-Slavik, Leiterin Marketing und Produktmanagement Brief & Werbepost Österreichische Post AG

Peter Felsbach, Head of Group Communications & Spokesman voestalpine AG

Anita Paic, Leiterin der Abteilung B2B Management bei Wien Tourismus

Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870-Gruppe

Peter Rosenkranz, Founder der Digitalagentur media4more

Alexandra Vetrovsky-Brychta, Chief Growth Officer bei CELUM und Präsidentin des DMVÖ

Lorenz Thaden, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger B2B-Leadgenerierungsexperten von Seiten-Werk

Florian Fischer, Chief AI Officer, Chief Marketing Officer und Head of Performance Marketing bei der Digitalagentur SlopeLift

Gabriele Schöngruber, Sales & Marketing Transformation Managerin bei Agrana

Jürgen Jungmair, Marketingleiter International bei der PREFA Gruppe

Lukas Hetzendorfer, Head of Revenue Growth bei der Digitalagentur Otago

Hard Facts

Teilnahmegebühr:

390,00 Euro exkl. USt.

Für DMVÖ-Mitglieder: 290,00 Euro exkl. USt.

Termin:

Donnerstag, 23. April 2026, 8:30 bis 17:00 Uhr

Ort:

Haus der Ingenieure Wien, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

Veranstalter:

Dialog Marketing Verband Österreich, in Kooperation mit MOMENTUM Wien

Registrierung:

https://b2bmarketingforum.at/

(PA)