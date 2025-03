Neuer Senior Consultant bei Grayling

Grayling, die internationale Kommunikationsagentur, hat bekannt gegeben, dass Ann Krystin Müller zur Senior Consultant aufgestiegen ist. Die 28-Jährige übernimmt damit eine noch verantwortungsvollere Rolle in der strategischen Beratung und der Führung von Kunden im Bereich Marken- und Unternehmenskommunikation.

Erfolgreiche Karriereentwicklung bei Grayling

Seit dreieinhalb Jahren ist Ann Krystin Müller Teil der Unit für Marken- und Produktkommunikation bei Grayling. In dieser Zeit hat sie sich ein umfassendes Wissen in der strategischen Kommunikationsberatung erarbeitet. Sie ist Expertin in Bereichen wie Projekt- und Eventmanagement, Medienarbeit, Social Media Management und Influencer Relations. Ihr Engagement und ihre Kompetenz haben ihr den Aufstieg zur Senior Consultant eingebracht. Zu den prominenten Kunden, für die sie erfolgreich tätig war, gehören bekannte Marken wie Tetra Pak, Polestar, Costa Kreuzfahrten, Starbucks und Emirates.

„Bei Grayling legen wir großen Wert darauf, Talente aus den eigenen Reihen gezielt zu fördern und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten“, erklärt Sigrid Krupica, CEO von Grayling Austria. „Ann Krystin Müller ist ein herausragendes Beispiel für diesen Weg. Sie kombiniert kreatives Denken mit strategischem Weitblick und steuert Projekte jeder Größenordnung mit Souveränität und Kompetenz.“

Ein abwechslungsreicher Lebenslauf

Bevor Ann Krystin Müller zu Grayling wechselte, sammelte sie vielseitige Erfahrungen in der Kommunikationsbranche. Ihre Schwerpunkte lagen dabei auf Digital Marketing und der Entwicklung von Content für verschiedene Medienkanäle. Zudem war sie als Radio-Moderatorin und Event- sowie Festivalreporterin aktiv und konnte sich so ein breites Netzwerk und wertvolle Insights für ihre spätere Arbeit aneignen.

Die gebürtige Deutsche und Wahl-Wienerin hat ihren Master in Journalismus und Neue Medien an der FHWien der WKW abgeschlossen. Zudem verfügt sie über einen Bachelor in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft von der Universität Wien. Ihre akademische Ausbildung bildet die Grundlage für ihre Expertise in der Kommunikationsberatung.

