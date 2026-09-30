Neuer Apple-Chef plant Konzernumbau

Der neue Apple-Chef John Ternus erwägt laut einem Bericht von Bloomberg einen weitreichenden Umbau des Technologiekonzerns. Im Mittelpunkt stehen demnach eine stärkere Konzentration auf die Produktentwicklung, kürzere Entwicklungs- und Veröffentlichungszyklen sowie eine schlankere Organisationsstruktur.

Kürzere Abstände bei neuen Produkten

Zu den Überlegungen gehört dem Bericht zufolge eine Abkehr vom bisherigen Muster, neue Produkte vor allem im Frühjahr und Herbst vorzustellen. Stattdessen könnte Apple künftig häufiger neue Produkte auf den Markt bringen und stärker mit neuen Formaten experimentieren. Ternus wolle Apple damit unter anderem schneller auf technologische Entwicklungen reagieren lassen. Der neue Konzernchef prüfe dabei auch, wie Künstliche Intelligenz die Produktentwicklung beschleunigen und Aufgaben übernehmen kann, die derzeit von Mitarbeitern erledigt werden.

Weniger Managementebenen

Auch die Organisationsstruktur steht demnach auf dem Prüfstand. Apple erwägt, Stellen im mittleren Management abzubauen und damit die Wege zwischen Entwicklungsteams und Konzernspitze zu verkürzen. Erste Einsparungen sollen bereits umgesetzt werden. In Apples Hardware-Sparte wurden laut Bloomberg Stellen im Projektmanagement reduziert. Davon sollen auch mehrere Führungskräfte betroffen sein. Zusätzlich wurden Teams rund um den Sprachassistenten Siri, das Headset Vision Pro und die KI-Softwareentwicklung verkleinert.

Neue Einnahmequellen gesucht

Parallel zu den Einsparungen sucht Ternus laut dem Bericht nach neuen Einnahmequellen und Möglichkeiten, bestehende Produkte stärker zu nutzen. Der Umbau fällt damit in eine Phase, in der Apple seine Produktentwicklung und seine Position im KI-Wettbewerb weiterentwickeln will. Ternus hatte Anfang September die Nachfolge von Tim Cook als Apple-Chef übernommen. Der 25 Jahre bei Apple tätige Manager war zuvor langjähriger Hardware-Chef des Konzerns. Apple nahm zu den von Bloomberg berichteten Umbauplänen zunächst nicht Stellung.

(APA/red)