Agentur iDCommunications geht an den Start

Ivan Djordjevic macht sich mit der PR- und Kommunikationsagentur iDCommunications in Wien selbstständig. Die Agentur richtet sich an Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens und unterstützt diese bei Positionierung und Kommunikation mit ihren Stakeholdern. Inhaltliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Politik, Health, Beauty und Lifestyle. Das Angebot umfasst klassische Presse- und Medienarbeit ebenso wie Social Media, Website-Inhalte und die Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchmaschinen. Djordjevic setzt dabei auf eine gemeinsame strategische Grundlage für die verschiedenen Kommunikationskanäle. „Ich möchte Unternehmen und Personen dabei unterstützen, sichtbar zu werden, klar zu kommunizieren und ihre Stakeholder über die passenden Kanäle zu erreichen“, sagt Djordjevic. Pressearbeit, Website und Social Media sollten aus seiner Sicht auf einer klaren Identität und abgestimmten Botschaften aufbauen.

Erfahrung aus Politik und Sozialversicherung

Djordjevic war zuletzt Pressesprecher des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger. Zuvor arbeitete er in der Presseabteilung einer politischen Partei. Sein Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft bildet die fachliche Grundlage. Diese Erfahrungen will er nun auch in die Beratung zu komplexen und sensiblen Themen sowie in die Krisenkommunikation einbringen. Der Beratungsansatz von iDCommunications folgt dabei dem Prinzip „Identify, Define, Communicate, Protect“. Analysiert werden zunächst Identität, Zielgruppen und Außenwirkung, bevor Positionierung und kommunikative Umsetzung folgen. Auch der Schutz der Reputation und die Vorbereitung auf kritische Medienanfragen gehören zum Angebot.

KI wird Teil des Kommunikationsmix

Neben klassischer PR beschäftigt sich iDCommunications mit dem Einsatz von KI in der Kommunikationsarbeit. Kommunikationsabteilungen sollen bei der Auswahl und Integration geeigneter KI-Tools unterstützt werden. Gleichzeitig will die Agentur Unternehmen dabei begleiten, ihre Inhalte für KI-gestützte Suchmaschinen aufzubereiten. „KI verändert, wie Kommunikationsteams arbeiten und wie Menschen Informationen finden“, so Djordjevic. Deshalb müsse man sowohl die eigene Sichtbarkeit in diesen Systemen als auch den Einsatz entsprechender Werkzeuge innerhalb von Kommunikationsabteilungen berücksichtigen. Zu den ersten Projekten der Agentur zählen Arbeiten für Barberia OG, Hesayoga e.U. und Yogaloft GmbH.

(PA/red)