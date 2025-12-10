Neue Formate geben ORF-Kids mehr Profil

Der ORF baut sein Kinderprogramm im Dezember weiter aus. Mit „Checkbox“ und „Umadum in Österreich“ kommen zwei neue Formate hinzu, die vor allem eines leisten: Sie erweitern die Sichtbarkeit einer Zielgruppe, die im Hauptprogramm nur selten kontinuierlich berücksichtigt wird. Die neuen Reihen sind einfach konzipiert, klar erzählt und sollen Wissen und Alltag aus kindlicher Perspektive vermitteln.

Zwei neue Formate ab 13. Dezember

„Checkbox“, moderiert von Fanny Stapf, liefert kurze Erklärstücke zu zentralen Alltagsfragen – vom historischen Buch bis zu Themen wie Steuern oder Flugphysik. Der Fokus liegt weniger auf Inszenierung als auf knappen, verständlichen Antworten. Die erste Ausgabe widmet sich der Geschichte des Buches und führt vom Höhlenbild bis zum E-Book.

Direkt danach startet „Umadum in Österreich“. Die Dokutainment-Reihe zeigt regionale Lebenswelten, erzählt von Kindern und für Kinder. Dialekte, Bräuche, Musik und Essen stehen im Mittelpunkt. Zum Auftakt führt Lara durch Parndorf und die burgenlandkroatische Gemeinschaft. Der Ansatz ist schlicht: Alltag zeigen, der im überregionalen Fernsehen sonst kaum vorkommt.

Laufende Formate mit neuen Ausgaben

Rund um die beiden Neustarts setzt ORF KIDS im Dezember auf ein breites Update bestehender Sendungen. „ZIB Zack Mini“ widmet sich dem Thema Armut, „Hallo, was machst du?“ besucht einen Schuhexperten, „Cyberkids“ behandelt künstliche Intelligenz und das „Sport ABC“ erklärt Sportarten von Landhockey bis Longboard. In „Was geht?“ diskutieren Kinder das Thema Ehrlichkeit.

Parallel läuft ein saisonales Paket mit Weihnachtsformaten: „Erzähl mir von Weihnachten“, Rezeptideen in „Meine Jausenbox“ und der „BOX“, sowie musikalische Beiträge mit Timna Brauer in „Weihnachten ist überall“. Dazu kommen Serienstarts wie „Dora“ (Staffel 4), „Theodosia“ (Staffel 2) und Wiedersehen mit „Tilda Apfelkern“. „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ und der Film „Hexe Lilli rettet Weihnachten“ ergänzen das Programm.

Ausbau der digitalen Präsenz

Weitergeführt wird auch die Plattformstrategie. Auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App stehen alle Sendungen on demand bereit – inklusive Nachrichtenangeboten („ZIB Zack Mini“), Wissensreihen („OHA! Das will ich wissen“), Klassikern wie „Servus Kasperl“ und internationalen Titeln von „Tobie Lolness“ bis „Die Schlümpfe“. Für den ORF ist diese Erweiterung vor allem ein infrastruktureller Schritt: Mehr Inhalte, besser auffindbar und dauerhaft verfügbar.

