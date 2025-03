Neu im Marketing des jö Bonus Club: Roland Geißler

Das jö Bonus Club Kundenbindungsprogramm stellt sich im Marketing neu auf. Seit Jänner 2025 leitet Roland Geißler die Marketingabteilung des Unternehmens. Der gebürtige Kärntner bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in führenden Positionen internationaler Marken mit und übernimmt die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Marke jö sowie den Ausbau digitaler Strategien.

In seiner neuen Funktion wird Geißler klassische Marketing- und Kampagnenstrategien für die Partnerunternehmen des jö Bonus Clubs entwickeln und zugleich den digitalen Wandel des Unternehmens weiter vorantreiben. Besonders der Bereich CRM und Analytics wird eine zentrale Rolle in der zukünftigen Ausrichtung spielen, um das Kundenverhalten noch gezielter zu analysieren und personalisierte Angebote zu optimieren.

Langjährige Erfahrung

Vor seinem Wechsel zum jö Bonus Club war Geißler in leitenden Marketingpositionen bei namhaften Unternehmen tätig. Zu seinen Stationen zählen Coca-Cola, PUMA, Pago und die Kronen Zeitung, wo er umfassende Erfahrungen in der Markenführung, strategischen Kommunikation und Kundenbindung sammeln konnte. Sein Branchen-Know-how reicht von der Konsumgüterindustrie bis hin zu Medien und Handel – eine Vielseitigkeit, die in seiner neuen Rolle von Vorteil sein dürfte. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team die Kundenclub-Marke weiterzuentwickeln und mit innovativen Marketinglösungen neue Impulse zu setzen“, so Geißler.

Marketing und Datenanalyse

Die Marketingstrategie des jö Bonus Clubs basiert auf einem engen Zusammenspiel mit datengetriebenen Ansätzen. Das Unternehmen setzt verstärkt auf personalisierte Kundeninteraktionen und kanalübergreifende Markenkommunikation. Dabei arbeitet Geißlers Team eng mit den Bereichen CRM und Analytics zusammen, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und maßgeschneiderte Kampagnen für die über 5.000 Partner-Standorte zu entwickeln.

„Mit Roland Geißler haben wir einen erfahrenen Marketingexperten und eine empathische Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen gewonnen“, sagt Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Er ist genau der Richtige, um unsere Marke weiterzuentwickeln und unseren Kunden innovative Mehrwerte zu bieten.“

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group Österreich gegründet. Mit einer Kundenkarte oder der jö App können Mitglieder Ös sammeln und bei zahlreichen Partnern in ganz Österreich Vorteile nutzen. Zu den Partnerunternehmen zählen unter anderem BILLA, PENNY, BIPA, OMV, LIBRO und foodora. Sie und andere erhalten im Gegenzug wertvolle Daten über das Konsumverhalten der jö Bonus Club Mitglieder.

