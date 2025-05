Netflix plant mehr Werbung

Beim gestrigen Upfront-Event stellte Netflix President of Advertising, Amy Reinhard, Pläne vor, um das Werbemodell des Streaming-Anbieters im kommenden Jahr auszubauen.

Mehr Werbeformate

In Zukunft soll nicht nur vor und während der Wiedergabe eines Films oder einer Serie Werbung angezeigt werden, sondern auch wenn die Nutzer ihre Wiedergabe pausieren. Jene Einschaltungen sollen teils interaktiv gestaltet sein und aus zusätzlichen Overlays, Handlungsaufrufen, Second-Screen-Schaltflächen und mehr bestehen. Zudem soll generative KI eingesetzt werden, um das Werbeerlebnis zu personalisieren und an die gerade angesehenen Inhalte anzupassen. Laut Reinhard schenken Netflix-User der Werbung genauso viel Aufmerksamkeit, wie den Serien und Filmen selbst.

Wachstum an Abonnements

Mittlerweile hat Netflix mehr als 94 Millionen Abonnenten im werbefinanzierten Modell, was einen Anstieg gegenüber den 70 Millionen Abonnenten im letzten November darstellt. Insgesamt geht Netflix davon aus, dass mehr als 700 Millionen Menschen weltweit den Dienst nutzen. Mit dem Wachstum der Abonnenten im Werbemodell wird Netflix auch für Werbetreibende zunehmend attraktiv, die bisher traditionelle TV-Sender bevorzugt haben. Das Angebot ist derzeit in zwölf Ländern verfügbar. Netflix hat zudem eine eigene Werbeplattform in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt, die ab der kommenden Woche auch in Europa verfügbar sein soll. Über diese Plattform kann Werbung sehr zielgerichtet auf mehr als 100 Interessenskategorien, darunter auch Lebensabschnitte, zugeschnitten werden.

(PA/red)