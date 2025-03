Mohrenbräu setzt Citylights in Szene

In der Vorarlberger Außenwerbung wird eine kreative Kampagne umgesetzt: Die Mohrenbrauerei und Epademia setzen Citylights als interaktive Erlebnisse ein und möchten damit die Möglichkeiten der traditionellen Außenwerbung erweitern. Ziel der Kampagne ist es, die Marke auf eine innovative Weise zu präsentieren und die Konsumenten aktiv einzubinden.

Interaktive Citylights als Blickfang

Die Kampagne nutzt verschiedene Werbeflächen, darunter auch eine Reihe von Citylights, die in einer überraschenden Form inszeniert werden. Sechs ausgewählte Standorte in Vorarlberg zeigen die Citylights nicht nur als klassische Plakatflächen, sondern verwandeln sie in riesige Kühlschränke. Mit realistischen Details wie Kühlschrankgriffen und authentischen Etiketten wird der Eindruck erweckt, als könne man direkt eine Flasche Mohrenbräu entnehmen.

Aktive Teilnahme durch versteckte Sticker

Ein Highlight der Kampagne ist die Möglichkeit zur Interaktion. Auf einigen Citylights sind spezielle Sticker angebracht, die in Form von Bierflaschen gestaltet sind. Wer einen dieser Sticker entdeckt und im Mohrenbrauerei-Lädele vorzeigt, bekommt einen Gratis-Träger aus dem neuen Leichtglassortiment.

Im Rahmen des Gebindewechsels setzt Mohrenbräu auf die Einführung einer nachhaltigeren Leichtglasflasche. Diese sorgt nicht nur für einen geringeren ökologischen Fußabdruck, sondern bewahrt gleichzeitig die Qualität des Biers.

Out-of-Home-Werbung

Mohrenbräu setzt auf OOH-Werbung, die große, auffällige Formate nutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Markenbekanntheit zu steigern. Sie spricht oft unbewusste Emotionen an und beeinflusst Kaufentscheidungen durch Wiederholung und visuelle Reize. Durch gezielte Platzierung an relevanten Orten und Kontexten wird die Werbung für die Zielgruppe besonders effektiv, was spontane Handlungen und Entscheidungen anregen kann.

„Mit dieser Kampagne zeigt EPAMEDIA eindrucksvoll, dass Out-of-Home-Werbung mehr sein kann als reine Sichtbarkeit – sie schafft Interaktionen und Erlebnisse“, erklärt Willi Bonjsak, Head of Regional Sales Vorarlberg bei EPAMEDIA.

(PA/red)