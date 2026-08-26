„Micky Maus Magazin“ feiert 75. Geburtstag

Am 29. August 1951 erschien die erste deutschsprachige Ausgabe der „Micky Maus“. Zum 75. Geburtstag bringt Egmont Ehapa Media eine Geburtstagsausgabe und eine Jubiläums-Edition heraus. Zudem eröffnet am heutigen Mittwoch im Berliner Bikini Berlin ein Pop-up-Store rund um die Disney-Comics. Damals hieß das Heft noch „Micky Maus – das bunte Monatsheft“. Die Startauflage lag bei 300.000 Exemplaren. In Österreich kostete die Zeitschrift vier Schilling, umgerechnet 0,29 Euro. Bei dem Magazin handelte es sich um die erste deutsche Zeitschrift, die vollständig in Farbe gedruckt wurde. Neben den Geschichten aus Entenhausen enthielt das Heft von Anfang an einen redaktionellen Teil. Prägend für die deutsche Ausgabe war Erika Fuchs. Die Kunsthistorikerin übernahm die Chefredaktion und wurde vor allem für ihre sprachliche Gestaltung der Disney-Comics bekannt. Viele ihrer Formulierungen gelten bis heute als charakteristisch für die deutsche Fassung der Geschichten.

Vom Bastelbogen zum LCD-Game

Das Heft wurde im Laufe der Jahre immer wieder um neue Inhalte ergänzt. Ab 1976 gehörten Bastelanleitungen regelmäßig dazu. 1984 wurden die Beigaben erstmals als „Extra“ bezeichnet. Was zunächst mit Bastelbögen, Aufklebern und Bügelbildern begann, wurde später deutlich vielfältiger. Zu den Zugaben gehörten unter anderem Furzkissen, Urzeitkrebse und ein LCD-Game. Die erfolgreichste Zeit erlebte das Magazin Anfang der 1990er-Jahre. Heute erscheint es alle zwei Wochen. Die Druckauflage liegt nach Angaben des Verlags bei rund 110.000 Exemplaren. Insgesamt wurden seit dem Start mehr als 1,3 Milliarden Hefte verkauft.

Pop-up-Store in Berlin

Zum Jubiläum richtet Egmont Ehapa Media im Bikini Berlin einen eigenen Comic-Pop-up-Store ein. Er öffnet heute und soll vier Wochen lang geöffnet bleiben. Auf dem Programm stehen unter anderem Mitmachaktionen und Live-Zeichensessions. Als Gäste sind die Disney-Zeichner Ulrich Schröder und Flemming Andersen angekündigt. Die Jubiläumsausgabe 19/26 erscheint ebenfalls anlässlich des 75. Geburtstags. Nach drei Vierteljahrhunderten hat sich das Magazin dabei deutlich verändert: Aus dem monatlichen, vollständig farbigen Heft von 1951 ist eine zweiwöchentlich erscheinende Zeitschrift mit einer Vielzahl unterschiedlicher Extras geworden.

(APA/red)