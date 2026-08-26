Meta entgeht Prozess mit Milliardenvergleich

Meta hat sich mit 29 US-Bundesstaaten im Streit über den Umgang mit Kindern und Jugendlichen auf Facebook und Instagram geeinigt. Der Mutterkonzern der beiden Plattformen zahlt im Rahmen des Vergleichs bis zu 16,68 Milliarden Dollar. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die am heutigen Mittwoch veröffentlicht wurden. Der Rechtsstreit sollte eigentlich vor einem Bundesgericht in Kalifornien verhandelt werden. Mit der Einigung kommt es dazu nun nicht.

Neue Vorgaben für jugendliche Nutzer

Meta will die Nutzung seiner Plattformen durch Jugendliche künftig stärker begrenzen. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehören tägliche Zeitlimits, die standardmäßig gelten sollen. Außerdem soll der Zugang zu Facebook und Instagram in den Nachtstunden gesperrt werden. Die neuen Regeln sollen in den gesamten USA gelten.

Schwere Vorwürfe gegen Meta

Die Bundesstaaten hatten Meta vorgeworfen, Facebook und Instagram bewusst so entwickelt zu haben, dass Kinder und Jugendliche möglichst lange auf den Plattformen bleiben. Nach Ansicht der Kläger setzte der Konzern dabei Funktionen ein, die eine starke Bindung an die sozialen Netzwerke fördern sollten. In der Klage ging es auch um den Umgang mit persönlichen Daten von Kindern. Die Bundesstaaten warfen Meta vor, solche Daten unrechtmäßig gesammelt und unter anderem zum Training von KI-Modellen verwendet zu haben. Außerdem habe das Unternehmen Nutzer über die Sicherheit seiner Plattformen getäuscht.

Konzern bestreitet die Vorwürfe

Meta weist die Anschuldigungen zurück. An dieser Haltung ändere auch die Einigung nichts, erklärte der Konzern. Gleichzeitig betonte das Unternehmen, der Schutz von Kindern auf seinen Plattformen sei ein wichtiges Anliegen. Mit dem Vergleich ist der Rechtsstreit zwischen den Bundesstaaten und Meta beendet. Die Zahlung und die neuen Vorgaben sind Teil der Vereinbarung.

(APA/red)